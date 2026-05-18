Επιστροφή στον Ολυμπιακό για την Μανωλίνα Κωνσταντίνου με την ακραία από την Κύπρο που φέτος πήρε το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό να φοράει και πάλι τα ερυθρόλευκα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Μανωλίνα Κωνσταντίνου. Η διεθνής Κύπρια ακραία (10/4/1993, 1,84μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η 33χρονη ακραία φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως και τις σεζόν 2021-22 και 2011-12. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί επίσης σε Ολυμπιάδα Νεάπολης και ΑΕ Λεμεσού (Κύπρος), στην ουγγρική Μπεκεστσάμπα και σε Θέτιδα Βούλας και Ηρακλή Κηφισιάς.

Οι ομάδες στην καριέρα της Μανωλίνας Κωνσταντίνου

2024-26 Παναθηναϊκός

2022-24 Ολυμπιάδα Νεάπολης (Κύπρος)

2021-22 Παναθηναϊκός

2020-21 Μπεκεστσάμπα (Ουγγαρία)

2018-21 ΑΣΠ Θέτις

2016-18 Ηρακλής Κηφισιάς

2012-16 Ολυμπιακός

2011-12 Παναθηναϊκός

2003-11 ΑΕ Λεμεσού (Κύπρος)

Οι τίτλοι που έχει κατακτήσει

6 Πρωταθλήματα Ελλάδας

5 Κύπελλα Ελλάδας

6 Πρωταθλήματα Κύπρου

6 Κύπελλα Κύπρου

2 Super Cup Κύπρου

Κωνσταντίνου: «Οι στόχοι μου και η φιλοσοφία μου ταυτίζονται με τη νοοτροπία και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού»

Στις πρώτες της δηλώσεις, ως παίκτρια των «ερυθρολεύκων» και πάλι, η Κύπρια ακραία υπογράμμισε: «Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με την οποία έχω ζήσει πολύ δυνατές και ξεχωριστές στιγμές στο παρελθόν, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα. Από την πλευρά μου, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το γεγονός, ότι οι προσωπικοί μου στόχοι και φιλοσοφία ταυτίζονται με τη νοοτροπία και τις απαιτήσεις του συλλόγου».

Για να συμπληρώσει: «Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και διεκδικεί τίτλους κάθε χρόνο, κάτι που αποτελεί ισχυρό κίνητρο για κάθε αθλήτρια. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα προσπάθεια, να δουλέψω με την ομάδα και να βοηθήσω όσο μπορώ ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας».