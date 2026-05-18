Την φετινή χρονιά μια από τις παίκτριες που ξεχώρισε ήταν η Έρρικα Γράβαρη με την 20χρονη κεντρική να κάνει εξαιρετική σεζόν με τον ΖΑΟΝ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να φτάσει η ομάδα της Κηφισιάς στον τελικό. Η ΑΕΚ κινήθηκε αστραπιαία και κατάφερε να κάνει δική της την πολλά υποσχόμενη παίκτρια ενισχύοντας σημαντικά τόσο το κέντρο, όσο και τον ελληνικό κορμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Έρρικα Γράβαρη. Η 20χρονη (04/11/2006) κεντρική, ύψους 1.88μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Έρρικα Γράβαρη ξεκίνησε το βόλεϊ από τον Ηρακλή Κηφισιάς, ενώ ακολούθησε η πορεία της στο Μαρκόπουλο. Από τα αγωνιστικά τμήματα της Ακαδημίας, όπου κατέκτησε 2 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Νεανίδων & 1 Κορασίδων, έφτασε έως τη γυναικεία ομάδα, αποκομίζοντας τις πρώτες σπουδαίες εμπειρίες της από την Volley League. Από το 2021 έως το 2024 αγωνίστηκε με τις Σχολές Μωραΐτη, ενώ επέστρεψε στον Ηρακλή Κηφισιάς για μία διετία (2023-2025). Το καλοκαίρι του 2025 φόρεσε τη φανέλα του ΖΑΟΝ, με τον οποίο πρωταγωνίστησε, αποτελώντας μία εκ των κορυφαίων κεντρικών στο Πρωτάθλημα και συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας ως τους Τελικούς του Πρωταθλήματος.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Έρρικα Γράβαρη δήλωσε στο aek.gr: «Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που η επόμενη σεζόν θα με βρει στον ιστορικό σύλλογο της ΑΕΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον προπονητή της ομάδας για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Από μεριάς μου, υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, στοχεύοντας σε μια επιτυχημένη σεζόν και στο να θέσουμε ισχυρές βάσεις για ακόμα καλύτερο μέλλον για την ΑΕΚ. Καλή μας αρχή».

Έρρικα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».