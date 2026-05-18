Το μήνυμα του προέδρου της ΕΟΠΕ στις αθλήτριες της Εθνικής γυναικών

Η Εθνική γυναικών στο πρώτο κομμάτι της σεζόν βρίσκεται στη Λάρισα, που θα είναι και η έδρα της στο τουρνουά του European League που θα φιλοξενήσουμε (12-14 Ιουνίου) και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Καραμπέτσος, μαζί με το μέλος του ΔΣ Νεκτάριο Χαλβατζή, βρέθηκε κοντά στον Απόστολο Οικονόμου και τις αθλήτριες τους.

«Η διοίκηση της ομοσπονδίας όλο το χρόνο κάνει προσπάθεια ώστε όλες οι εθνικές ομάδες να έχουν τα εφόδια και την υποστήριξη που χρειάζονται για να βρίσκονται σταθερά σε πορεία ανάπτυξης και προόδου. Είμαστε και θα είμαστε κοντά σας σε ότι χρειαστείτε.», είπε ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ και συμπλήρωσε:

«Σε κάθε γενιά επιλέγονται οι κορυφαίες και οι κορυφαίοι και σε όλες και όλους δίνονται ευκαιρίες. Το σημαντικότερο είναι η προσπάθεια, η δουλειά και η δύναμη της ομάδας. Τα αποτελέσματα θα έρθουν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως όλοι πως φοράμε την ίδια φανέλα και όλοι παλεύουμε για να τιμούμε το εθνόσημο και την αθλητική ιστορία χώρας μας».

Την συγκεκριμένη προπόνηση, παρακολούθησε και η ομάδα Κ18 της Ακαδημίας ΔΕΚΑ, που βρισκόταν στη Λάρισα λόγω της συμμετοχής της στην προημιτελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος με τις αθλήτριες της άλλοτε αρχηγού του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Ελένης Κιόση να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τα ινδάλματα τους και να φωτογραφηθούν μαζί τους.