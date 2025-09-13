Συγκινημένη Αλικανιώτη μετά τον τερματισμό: «Ήταν γιορτή, το πρώτο μου Παγκόσμιο πρωτάθλημα...»

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου ολοκλήρωσε με επιτυχία η Σοφία Αλικανιώτη, τερματίζοντας στην 37η θέση των 35χλμ βάδην με χρόνο 3:21:06.

Ο στόχος της ήταν να τερματίσει στον αγώνα και τα κατάφερε, γεγονός που την έκανε να εμφανιστεί έντονα συγκινημένη μετά το τέλος ενώ τόνισε πως η ατμόσφαιρα αυτού του αγώνα την έκανε να θέλει να βρεθεί ξανά σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση.

«Συγκινήθηκα! Το πρώτο μου Παγκόσμιο πρωτάθλημα και είμαστε εδώ… Ήταν μια γιορτή, δεν το έχω ξαναζήσει με τόσο κόσμο. Νομίζω θα ξανά ήθελα...

Ο κόσμος ήταν πολύ θερμός. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι όλη η αίσθηση πρωτόγνωρη για μένα και πραγματικά όλο αυτό το κλίμα σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ.

Κάποιες φορές λες να σταματήσεις. Με αυτό που είδα εκεί έξω, δεν θα ήθελα να σταματήσω. Το έχω σκεφτεί να σταματήσω όμως γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν έχω κάποιον σημαντικό χορηγό από πίσω, να μπορώ να φεύγω για προετοιμασίες. Η μοναδική μου προετοιμασία φέτος ήταν στο Μισάτο, που ήρθαμε 10 μέρες πριν εδώ για να προσαρμοστούμε. Οπότε η αθλητική ζωή μου έχει λείψει, για να πω την αλήθεια μου. Οπότε σίγουρα το έχω σκεφτεί και πολύ σοβαρά κάποιες φορές.

Φεύγω ικανοποιημένη, συγκινημένη και χαμογελαστή. Παρόλο που δεν βγήκε ο χρόνος που θέλαμε, δεν πειράζει. Ο στόχος μας με τον Ναπολέων (σ.σ. Κεφαλόπουλο) που πραγματικά τον ευχαριστώ όσο τίποτα, ήταν να τερματίσουμε σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να το πάμε όσο πιο σταθερά γίνεται για να βγει εις πέρα σε αυτούς τους δύσκολους αγώνες».

