Φιάσκα στο GWomen: «Ήταν όνειρο, το ζω όσο δεν πάει»

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας της πραγματοποίησε η Όλγα Φιάσκα στον τελικό των 35χλμ βάδην του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο. Η 23χρονη αθλήτρια ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 2:59.59, επίδοση που της έδωσε την 18η θέση και την ικανοποίηση ότι πέτυχε τον βασικό της στόχο: να τερματίσει και να χαρεί τον αγώνα της, αφήνοντας πίσω την πικρή εμπειρία της διοργάνωσης στη Βουδαπέστη το 2023.

Η ίδια, με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της, μετά τον τερματισμό μίλησε στο Gazzetta Women και δήλωσε: «Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, το ευχαριστήθηκα. Η αλήθεια είναι ότι χτυπούσα εικοσάδα, ήμουν έτοιμη. Η προετοιμασία βγήκε πάρα πολύ καλά, με τα λίγα αλλά και πάλι καλά βγήκε. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολλή υγρασία, αλλά υποφερτός, όχι όπως τις προηγούμενες μέρες. Έκανα καλή τακτική, πιστεύω. Κάπου με τον χρόνο λίγο τα έχασα, αλλά μετά είπα “άντε, ό,τι βγει” και στο τέλος κατάφερα να περάσω κάτω από τρεις ώρες».

Η Φιάσκα δεν έκρυψε και τη μεγάλη χαρά της για το γεγονός ότι η εμφάνιση αυτή έγινε στο Τόκιο, μιας και η ίδια είναι μεγάλη fan της ιαπωνικής κουλτούρας: «Παιδιά, ήταν όνειρο. Το προσπάθησα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο αλλά δεν βγήκε. Τώρα από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία, το ευχαριστιέμαι φουλ. Είπα ότι αυτή τη φορά θα το ζήσω όσο δεν πάει. Το καλύτερο πράγμα εδώ είναι η μόδα! Τα βλέπω και λέω πως θέλω να ντύνομαι κι εγώ έτσι».

Η Φιάσκα στο τέλος, ευχαρίστησε τους γονείς της στα Ιαπωνικά αφού όπως μας είπε η ίδια: «Εντάξει, απλά είναι ρε παιδιά (σ.σ. τα ιαπωνικά), chilling».

Δείτε τις δηλώσεις της Όλγας Φιάσκα στο Gazzetta Women

Η Όλγα Φιάσκα μίλησε ιαπωνικά στο Gazzetta! Η 23χρονη κατέκτησε τη 18η θέση στα 35χλμ βάδην στο Παγκόσμιο και εμφανίστηκε με το πιο πλατύ χαμόγελο στη μεικτή ζώνη.



Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη pic.twitter.com/NmlBlY0eSd — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 13, 2025

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβο