To GWomen και η Admiral στον τελικό του Women's Champions League: Όλα όσα ζήσαμε στο Όσλο

Αποστολή στο Όσλο: Νότης Χάλαρης- Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γυναικών «χτυπούσε» φέτος στο Όσλο, με τη νορβηγική πρωτεύουσα να φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Women's Champions League ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Λιόν. Το GWomen με την υποστήριξη της Admiral ήταν φυσικά εκεί και σάς μετέφερε όλες τις εικόνες, το κλίμα από την πόλη, αλλά και την εξέλιξη του παιχνιδιού στο Ullevaal Stadion.

Περπατήσαμε στους στολισμένους δρόμους του Όσλο και στο Fan Zone που είχε στηθεί για τους φιλάθλους, με τον κόσμο της Μπαρτσελόνα να δίνει ηχηρό «παρών» στην πόλη, όπως άλλωστε είχε κάνει και πέρυσι στη Λισαβόνα.

Βρεθήκαμε στην προπόνηση των δύο ομάδων λίγες ώρες πριν το ματς, το οποίο η θρυλική Άντα Χέγκεμπεργκ χαρακτήρισε ως ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία, με πλήθος δημοσιογράφων κυρίως από την Ισπανία να σπεύδουν στη συνέντευξη Τύπου για να μιλήσουν κυρίως με την Αλεξία Πουτέγιας.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε η ησυχία που επικρατούσε στην πόλη παρά το ότι το Όσλο φιλοξενούσε τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο περισσότερος κόσμος όμως άρχισε να μαζεύεται από νωρίς στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, το οποίο ήταν φυσικά sold out.

Τρομερή η ατμόσφαιρα μέσα στο Ullevaal Stadion, ένα από τα παλαιότερα γήπεδα στην Ευρώπη, που μετρά περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας.

Εντυπωσιακή και η τελετή έναρξης με πυροτεχνήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τον Νορβηγό DJ Fingern να δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, όπου η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Λιόν επικρατώντας τελικά με το ευρύ 4-0 απέναντι στην ομάδα του Τζοναθαν Χιράλδες.

Κορυφαίες για τις Καταλανές οι Παγιόρ, Παραγιουέλο και φυσικά η γκολκίπερ τους, Κάτα Κολ, που κράτησε την εστία της ανέπαφη με πέντε σωτήριες επεμβάσεις. Πανευτυχείς οι παίκτριες του Πέρε Ρομέου, με την Αλεξία Πουτέγιας να σηκώνει την 4η κούπα στην ιστορία της Μπάρτσα μαζί με τις συμπαίκτριές της.

Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα φυσικά αποθέωσε και την Αϊτάνα Μπονματί, που ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό της και πήρε τα πρώτα της λεπτά συμμετοχής στον μεγάλο τελικό του Όσλο. Η κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έκανε δηλώσεις στο GWomen για το μυστικό των Μπλαουγκράνα, που έχουν αρχίσει να χτίζουν τη δική τους δυναστεία στον θεσμό με τέσσερις νίκες μέσα στα τελευταία έξι χρόνια.

photo credits: ΑΡ