Τρεις φιλικές αναμετρήσεις για την Εθνική γυναικών με την Ουγγαρία στο κλειστό της Νεάπολης στην Λάρισα

Η ώρα των πρώτων τεστ έφτασε για την Εθνική γυναικών, η οποία μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας στη Λάρισα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παρκέ για φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στην Ουγγαρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά από δύο εβδομάδες προετοιμασίας στην Λάρισα, η Εθνική γυναικών μπαίνει σε ρυθμούς φιλικών αγώνων και θα υποδεχθεί στο κλειστό της Νεάπολης το τριήμερο 27-29 Μαΐου την Εθνική ομάδα της Ουγγαρίας.

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 19.00 και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Στη προετοιμασία έχουν κληθεί οι παρακάτω αθλήτριες:

Ακραίες

Έλενα Μπάκα

Ευφροσύνη Μπακοδήμου

Ελπίδα Τικμανίδου

Μαρία Τσιτσιγιάννη

Ασημίνα Νικολογιάννη

Γεωργία-Λούλα Αγγελοπούλου

Μαρία Κλέπκου

Σταματία Κυπαρίσση

Πασαδόροι

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου

Ευαγγελία Τάνη

Έλενα Καρακάση

Ελισάβετ Ηλιοπούλου

Διαγώνιες

Μάρθα Ανθούλη

Φερονίκη Ζιώγα

Στυλιανή Γκιούρδα

Κεντρικές

Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου

Μαρκέλλα Παπαγεωργίου

Αριστέα Τοντάι

Νίκη Απλαδά

Αριάδνη Καθάριου

Λίμπερο

Γεωργίνα Αντωνακάκη

Ευαγγελία Τουλγαρίδου

Μαρία Καραμπάση

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Απόστολο Οικονόμου, τους άμεσους συνεργάτες του Χάρη Σκουτελάκο, Θάνο Τερζή, Δημήτρη Αρτακιανό τιμ μάνατζερ ο Γιάννης Πριόβολος, στατιστικολόγος ο Στέφανος Μανιώτης, γυμναστές ο Λεωνίδας Χριστακίδης και ο Γιώργος Παπαϊωάννου και φυσιοθεραπευτές ο Ξενοφών Βλασσόπουλος και ο Θοδωρής Νιανιάκας».