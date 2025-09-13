Ντρισμπιώτη στο GWomen: «Δεν ήθελα να με μαζέψει φορείο, αισθάνθηκα άσχημα και σταμάτησα»

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Χαμογελαστή αλλά με μία πικρή γεύση να της έχει μείνει από τον αγώνα, εμφανίστηκε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στη μεικτή ζώνη. H πρωταθλήτρια του βάδην εγκατέλειψε την κούρσα της στα 35χλμ βάδην μετά το 23ο χιλιόμετρο, και ενώ βρισκόταν στη 10η θέση, καθώς είχε προβλήματα με το στομάχι της και ένιωσε πως θα λιποθυμήσει. Φυσικά, προτίμησε να προστατεύσει την υγεία της και πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει.

Η ίδια, μιλώντας στο Gazzetta Women, εξήγησε πως η θέση στη δεκάδα ήταν εφικτή και πως το γεγονός ότι δεν πόνεσε ούτε λίγο στη διάρκεια της κούρσας είναι αυτό που την χαροποιεί από τη σημερινή της εμφάνιση:

«Ελπίζω να μην σας απογοήτευσα. Είχα ένα πρόβλημα με το στομάχι μου, οι δρομείς καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει. Θα ήθελα να βρίσκομαι μέσα στο Top10, νομίζω ότι μπορούσα να το κάνω. Ήμουν αρκετά δυνατή, το κορμί μου πήγαινε. Εντάξει… Η μάχη, παιδιά, είναι μάχη. Δεν υπολογίζει χιλιόμετρα και δεν υπολογίζει ανθρώπους.

Όπως και να έχει, και τον καλύτερο καιρό να είχε, οι αθλητές βγάζουν προβλήματα μέσα στον αγώνα. Τα χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά, γι' αυτό και βλέπουμε συνεχώς κάποιους να λιποθυμούν. Εγώ ήμουν ένα βήμα πριν και λέω, όχι, δεν θα λυποθυμήσω.

Η κοπέλα μπροστά μου λιποθύμησε και τώρα μέσα στο call room με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε. Και τι να σας πω… Είναι πολύ συγκινητικό. Είναι μια Μεξικάνα, είναι μικρούλα, αγωνιστήκαμε μαζί στο Δουβλίνο, κάναμε μαζί την πρόκριση και πήγαμε μαζί προετοιμασία

Δεν θα ήθελα να μαζέψει το φορείο, αισθάνθηκα άσχημα, αισθάνθηκα να ζαλίζομαι και σταμάτησα».

«Να αποδείξω στον εαυτό μου πως άξιζε η προσπάθεια που έχω κάνει όλη τη χρονιά»

Αισθάνομαι καλά, ελπίζω ο καιρός να βοηθήσει στο 20άρι το Σάββατο. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί γιατί οι αθλήτριες είναι πάρα πολύ δυνατές.

Δεν έρχομαι να αποδείξω σε κάποιον κάτι, έρχομαι να αποδείξω στον εαυτό μου ότι άξιζε η προσπάθεια που έκανα όλη τη χρονιά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δεν πόνεσα κάπου σήμερα. Έφτιαξε λίγο τη μέρα μου το ότι δεν πόνεσα κάπου, παρ’ όλο που δεν τερμάτισα».

