Κανένα πρόβλημα δεν είχε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Νέα Ιωνία, την οποία και υπέταξε με 88-43 για την 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, διατηρώντας το αήττητό του με 8 νίκες.

Με πρώτη σκόρερ την Ιωάννα Χατζηλεοντή, που πέτυχε 16 πόντους 4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, μαζί 12 ριμπάουντ. Διψήφιες και οι Τζεϊλίν Μπράουν (14π.), Σεντόνα Πρινς (12π.), Κριστίν Βίτολα (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 32-11, 60-20, 77-31, 88-43

Το φύλλο αγώνα

Παναθηναϊκός-ΕΣΚΔ Ιωνία 88-43

Διαιτητές: Βελέντζας-Γαραντιώτης-Αντωνιάδης

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φίτζεραλντ 7(1), Κωτούλα, Μπράουν 14(2), Κουμαντσιώτου 2, Γαλανόπουλος 9(3), Πολυμένη 2, Βίτολα 11(1), Χατζηλεοντή 16(2), Κριμίλη 6(1), Χατζηγιακουμή 7(1), Υφαντοπούλου 2, Πρινς 12.

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 4, Βιντιλαίου Σ. 7(1), Καραγιάννη 3(1), Πασχάλη, Νικολοπούλου 3(1), Συροπούλου, Γκριγκς 7(1), Τσιανάκα 3(1), Φουράκη, Μανίς 2, Κλαρκ 7(1), Στογιανόφσκα 7(1).