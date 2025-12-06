Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 78-66 του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού Πανσερραϊκού στην αναμέτρηση 9ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Παρότι η ομάδα των Σερρών δυσκόλεψε τις «ερυθρόλευκες», η ποιότητα και το βάθος του Ολυμπιακού έγειραν την πλάστιγγα, με το σύνολο της Φρόσως Δρακάκη να φτάνει τελικά στο θετικό αποτέλεσμα έχοντας σε εξαιρετική βραδιά την Ελεάννα Χριστινάκη με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από τον Πανσερραϊκό πολύ θετική παρουσία είχε η Δούρβα, που σημείωσε 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 45-34, 61-55, 78-66

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6(1), Γιακούκμποβα 9(1), Γουόλφολκ 13(2), Κριβάσεβιτς 14, Δίελα 3(1), Μπενέκη, Χριστινάκη 23(2), Κολλάτου, Ράμπερ 6, Ντάλα 4.

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 14(2), Αλεξιά, Δούρβα 13(4), Μπαξεβάνου 2, Τσινασλανίδου, Πιπλς 6, Κουβόρντε, Μουρ 12(1), Παπαγιαννάκη, Ρόνσιεκ 11(1), Γιαπιτζόγλου 7.