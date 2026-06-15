Η Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν στο GWomen «Ήμουν πολύ calm και chill»

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης, ολοκληρώνοντας μια ακόμη ιστορική σεζόν με τίτλους και μεγάλες εμφανίσεις. Μία από τις παίκτριες που σημάδεψαν τον τελικό ήταν η Μπριτ φαν ντεν Ντόμπελστιν, η οποία μπήκε στη διαδικασία των πέναλτι και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του τροπαίου.

Λίγο μετά τη μεγάλη επιτυχία, μίλησε στο GWomen για τις αποκρούσεις της στα πέναλτιι, το πώς το έζησε μέσα της και τι σημαίνει για εκείνη αυτή η εμπειρία.

Ήσουν ο x-factor του παιχνιδιού, μπήκες μέσα και έκανες τη δουλειά σου με απόλυτη ψυχραιμία, πώς το έζησες;

«Γενικά ήμουν πάρα πολύ calm και chill. Ο προπονητής μας μου είχε πει ότι θα μπω και θα κερδίσουμε, οπότε ήμουν απλά στο μυαλό μου “εντάξει, θα κερδίσουμε”».

Όταν μπήκες για τα πέναλτι, τι περνούσε από το μυαλό σου;

«Εκείνη τη στιγμή ήμουν πολύ συγκεντρωμένη, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι έγινε μετά, αλλά όταν τελείωσε ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη».

Τι ένιωσες αμέσως μετά;

«Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, όλοι ήταν εκεί, δεν μπορώ καν να το περιγράψω. Είναι απίστευτο να βλέπεις τόσο κόσμο να το ζει μαζί σου».

Υπήρχαν δικοί σου άνθρωποι στο γήπεδο;

«Ναι, ήρθαν η μητέρα μου και ο αδερφός μου να με δουν και ήταν κάτι πολύ όμορφο για εμένα».

Πώς ήταν η ατμόσφαιρα μετά τη νίκη;

«Ήταν απίστευτο. Όταν αρχίσαμε να κερδίζουμε και μετά, με τα τραγούδια και τον κόσμο, ήταν μια εμπειρία που δεν περιγράφεται. Ήταν πραγματικά φανταστικό».

Σου αρέσει η ζωή στην Ελλάδα;

«Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα και προσπαθώ να μαθαίνω τη γλώσσα, αλλά δεν είναι εύκολη. Μου αρέσει όμως και θέλω να συνεχίσω να τη μαθαίνω».