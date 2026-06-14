Μυριοκεφαλιτάκη στο GWomen: «Όλοι είχαν ένα μερίδιο αυτής της επιτυχίας»

Με το χρυσό μετάλλιο του Champions League στις αποσκευές της, η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη επέστρεψε στην Ελλάδα έχοντας ολοκληρώσει μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και επιτυχημένες σεζόν της καριέρας της. Η διεθνής του Ολυμπιακού μίλησε στο GWomen για τις δυσκολίες της χρονιάς, τη συσπείρωση της ομάδας και τα συναισθήματα μετά την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

«Είχαμε πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»

«Είναι πραγματικά τέλειο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες και χαρούμενες. Είμαι πολύ περήφανη για τις συμπαίκτριές μου, για τους προπονητές μας και για όλο το επιτελείο. Είχαμε πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Όσοι είναι δίπλα στην ομάδα και κοντά της γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει και νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο επιστέγασμα των κόπων μας. Σίγουρα μία από τις αρκετές δυσκολίες ήταν ότι έγινε αλλαγή προπονητή στη μέση της σεζόν. Ήταν επίσης τα διαστήματα των εθνικών ομάδων, η μεγάλη σωματική καταπόνηση που είχαμε ως αθλήτριες, αλλά και η ψυχολογική πίεση. Από εκεί και πέρα ήρθε ο Γιώργος μαζί με τον άλλο Γιώργο. Μας έδωσαν μία ώθηση, ένα μπουστάρισμα και μία τρομερή θέληση. Μας στήριξαν πάρα πολύ και γι’ αυτό είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα».

«Η ομάδα συσπειρώθηκε και έγινε ένα»

Η διεθνής στάθηκε ιδιαίτερα στη συνοχή που ανέπτυξε ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

«Θεωρώ ότι η ομάδα φέτος συσπειρώθηκε πολύ με όσα συνέβησαν μέσα στη χρονιά και έγινε ένα. Οι πολύ καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των μελών της ομάδας, γιατί με τις περισσότερες είμαστε όλες φίλες η μία με την άλλη, και γενικότερα το πολύ καλό κλίμα, νομίζω ότι ήταν ένας τρομερός συνδυασμός ώστε η ομάδα να πετύχει».

«Όλοι είχαν ένα μερίδιο αυτής της επιτυχίας»

Η Μυριοκεφαλιτάκη αφιέρωσε την επιτυχία σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν.

«Στις συμπαίκτριές μου, στους προπονητές μας που ήρθαν από τη Χίο, άφησαν τις οικογένειές τους για να είναι δίπλα μας και μας στήριξαν, στην τρομερή μάνατζερ που έχουμε, που είναι σαν μαμά, και σε όλο το υπόλοιπο σταφ μας. Και τέλος στον πρόεδρο που μας στηρίζει, αλλά και στους 500 ανθρώπους που ήρθαν από την Ελλάδα για να μας στηρίξουν στη Μάλτα, κάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι όλοι είχαν ένα μερίδιο αυτής της επιτυχίας».

«Όσες φορές και να το ζήσεις, δεν υπάρχει»

Περιγράφοντας τις στιγμές μετά την κατάκτηση του τροπαίου και τους πανηγυρισμούς με τον κόσμο του Ολυμπιακού, η διεθνής πολίστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

«Δεν υπάρχει, είναι μαγικό. Έχω νιώσει τυχερή και ευλογημένη που το έχω ζήσει ξανά και για άλλα κορίτσια ήταν η πρώτη φορά. Όσες φορές και να το ζήσεις, δεν υπάρχει. Πραγματικά ανατριχιάζεις με τον κόσμο».