Οι μεταγραφές της ομάδας χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ συνεχίζονται με τις «ασπρόμαυρες» να ανακοινώνουν και την επιστροφή της Ελένης Μούρνου. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Χάντμπολ γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Ελένη Μούρνου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 31/07/1994, η Ελένη Μούρνου αγωνίζεται ως αριστερό ίντερ και έχει ύψος 175cm.

Η πορεία της ξεκίνησε από τον Φίλιππο Βέροιας, πριν το 2012 μετακινηθεί με τη μορφή δανεισμού στην πρωταθλήτρια Ελλάδας Ορμή ΛΟΥΞ Πάτρας. Εκεί πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα τη σεζόν 2012-13, όταν αναδείχθηκε MVP της Α1 Εθνικής Γυναικών, ενώ παράλληλα συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη επτάδα του πρωταθλήματος.

Η εξαιρετική της παρουσία την οδήγησε το 2013 στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο ξεκίνησε ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας της. Το 2014 επέστρεψε στην Ορμή Πάτρας, πριν φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα από το 2015, δημιουργώντας μία ιδιαίτερα σημαντική σύνδεση με τον Δικέφαλο.

Με τον ΠΑΟΚ η Ελένη Μούρνου πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας το 2020, ενώ πρόσθεσε στο παλμαρέ της και τρία Κύπελλα Ελλάδας (2014, 2016, 2020). Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η κατάκτηση του Κυπέλλου το 2016, όταν αναδείχθηκε MVP του τελικού, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να πρωταγωνιστεί στα παιχνίδια υψηλής πίεσης.

Παράλληλα, αγωνίστηκε στην Αναγέννηση Άρτας τη σεζόν 2018-19, επιστρέφοντας στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2019, πριν μετακινηθεί εκ νέου στην Αναγέννηση Άρτας τον Οκτώβριο του 2020 έως τη σεζόν 2024-2025.

Την περσινή σεζόν 2025-2026, αγωνίστηκε στην ΑΕΠ Πανοράματος, ούσα η πρώτη σκόρερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης με 117 γκολ σε 18 αγώνες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διεθνής της διαδρομή, καθώς η Ελένη Μούρνου έχει γράψει τη δική της ιστορία με την Εθνική Ελλάδας στο Beach Handball. Το 2018 ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Handball με την Εθνική Ελλάδας. Έναν χρόνο αργότερα πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή της, αυτή τη φορά στους II Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες του 2019.

«Επιστρέφω με περισσότερη διάθεση και εμπειρία»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Ελένη Μούρνου, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Κάποιες ομάδες δεν είναι απλώς ένας σταθμός στην πορεία σου· είναι ένα κομμάτι της ιστορίας σου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στον ΠΑΟΚ, μια ομάδα που αποτέλεσε σημαντικό μέρος της πορείας μου και έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη διάθεση, εμπειρία και όρεξη για δουλειά. Ήρθε η ώρα να ξαναφορέσω τη φανέλα του ΠΑΟΚ, να ξαναζήσω όμορφες στιγμές και να παλέψουμε όλοι μαζί για την επίτευξη των στόχων μας. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο!».

Καλώς ήρθες στο Σπίτι σου, Ελένη!».