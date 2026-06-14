Σιούτη στο GWomen: «Δεν ήξερα ότι είναι το νικητήριο πέναλτι πριν πάω να το εκτελέσω»

Από τις πιο καθοριστικές στιγμές του τελικού μέχρι τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League, η Χριστίνα Σιούτη έζησε ένα αξέχαστο διήμερο στη Μάλτα. Λίγο μετά την επιστροφή της αποστολής του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, η διεθνής πολίστρια μίλησε στο GWomen για τον μεγάλο στόχο που επετεύχθη, το πέναλτι που έκρινε τον τίτλο και τη νοοτροπία που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης.

Η αθλήτρια στάθηκε στην ενότητα που χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, εξήγησε πώς η περσινή απογοήτευση λειτούργησε ως κίνητρο και περιέγραψε τα συναισθήματα της στιγμής που συνειδητοποίησε ότι οι «ερυθρόλευκες» ήταν πρωταθλήτριες Ευρώπης.

«Ήταν ο πιο μεγάλος μας στόχος»

«Νιώθω τέλεια, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Είναι κάτι για το οποίο παλεύαμε από την αρχή της χρονιάς. Ήταν ο πιο μεγάλος μας στόχος. Το καταφέραμε μετά από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανες».

«Στα δύσκολα δεν τα παρατάμε ποτέ»

«Πιστεύω ότι ήμασταν πραγματικά πάρα πολύ δεμένες και κυρίως ότι στα δύσκολα δεν τα παρατάμε ποτέ. Πέρσι πληγωθήκαμε στο πρωτάθλημα και από τότε δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να μην ξαναγίνει ποτέ αυτό. Οπότε, ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στον τελικό, είπαμε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε και έτσι πήραμε τη νίκη».

«Μόλις το έβαλα, κατάλαβα ότι νικήσαμε»

«Λοιπόν, δεν ήξερα ότι είναι το νικητήριο πέναλτι πριν πάω να το εκτελέσω. Εκείνη τη στιγμή δεν επικοινωνούσα ιδιαίτερα με το περιβάλλον γύρω μου, αλλά μόλις το έβαλα κατάλαβα ότι νικήσαμε και πραγματικά ήμουν τόσο χαρούμενη που απλά έβαλα τα κλάματα, κλασικά».

«Ο κόσμος μάς δίνει τεράστια δύναμη»

«Ήταν πραγματικά κάτι τρομερό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενες που σε κάθε παιχνίδι έρχεται ακόμα περισσότερος κόσμος και μας βλέπει. Είναι πραγματικά πολύ βοηθητικό για εμάς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας».

Όσο για τη συνέχεια της βραδιάς μετά την επιστροφή στην Ελλάδα;

«Στον Βέρτη!»