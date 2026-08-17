Πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν για τον Αθηναϊκό! Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ξεκίνησε την προετοιμασία της για την ερχόμενη χρονιά η οποία αναμένεται ανταγωνιστική εντός και εκτός συνόρων.

Σκοπός και πάλι για την ομάδα του Βύρωνα δεν είναι άλλος από το να πρωταγωνιστήσει, καθώς έχει ένα ρόστερ με περισσή ποιότητα. Η πρώτη «μάζωξη» πραγματοποιήθηκε στο κλειστό «Δημήτρης Καλτσάς», 40 ημέρες πριν το πρώτο επίσημο ματς της ομάδας.

Η πρώτη φιλική αναμέτρηση θα γίνει εναντίον της ανδρικής ομάδας στο ίδιο γήπεδο, την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου. Εν συνεχεία, στις 12-13 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα το τουρνουά «Καίτη Εμμανουλίδου» στις Σέρρες, όπου θα συμμετάσχουν οι Πανσερραϊκός, Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας.

Έπειτα, τα κορίτσια του Αθηναϊκού θα ταξιδέψουν στην Ισπανία και τη Σαραγόσα, όπου θα αναμετρηθούν δύο φορές με την ομώνυμη ομάδα την οποία θα βρουν απέναντί τους και στη EuroLeague. Τέλος, θα επιστρέψουν στις 21 Σεπτεμβρίου επί ελληνικού εδάφους, όπου από 28-30 του μήνα θα πάρουν μέρος στο Athens Cup, προτού αρχίσουν να μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του πρωταθλήματος κόντρα στους Πάνθηρες Καβάλας.