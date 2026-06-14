Πλευρίτου στο GWomen: «Αυτή η ομάδα αξίζει δικαίως την κορυφή»

Με το ευρωπαϊκό τρόπαιο στα χέρια και μια σεζόν γεμάτη τίτλους, η Βασιλική Πλευρίτου επιστρέφει στην Ελλάδα ως μία από τις κεντρικές μορφές της επιτυχίας του Ολυμπιακού στο Champions League, μιλώντας για μια χρονιά που, όπως λέει, «γράφτηκε μέσα από δύσκολες στιγμές και απόλυτη ομαδικότητα».

Η διεθνής πολίστρια του Ολυμπιακού περιγράφει την πορεία προς την κορυφή της Ευρώπης, σε μια συνέντευξη που αποτυπώνει το μέγεθος της επιτυχίας αλλά και τη νοοτροπία πίσω από αυτήν. Από τα αποδυτήρια μέχρι το Final Four και την κατάκτηση του τροπαίου, η Πλευρίτου μιλά χωρίς φίλτρο για τη συνοχή της ομάδας, την άμυνα ως «κλειδί» και το βάρος μιας απαιτητικής σεζόν.

Τέσσερις τίτλοι μέσα στη σεζόν και ευρωπαϊκό τρόπαιο, πώς νιώθεις;

«Τα συναισθήματα είναι περίγραπτα. Είναι κάτι το οποίο είχαμε θέσει, ήταν οι στόχοι που είχαμε θέσει την αρχή της σεζόν. Ξέραμε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν με αρκετά ups and downs γιατί είχαμε και μια διακοπή με την εθνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να την κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού και ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Νομίζω ότι δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια τα συναισθήματα που νιώθουμε και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή δικαίως και μπορούμε να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερα».

Πριν το πιο σημαντικό παιχνίδι, υπάρχει κάτι behind the scenes που μπορείς να μοιραστείς;

«Πολλά πράγματα που λέγονται μεταξύ μας θέλουμε να μένουν μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που προσπαθούμε να έχουμε ως στοιχείο είναι να παίζουμε ομαδικά, να παίζουμε η μία για την άλλη, να βάζουμε το εγώ μας κάτω από την ομάδα και πίσω από αυτήν. Και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό το δείξαμε αυτό στα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, η άμυνα είναι επίσης ένα στοιχείο το οποίο θέλουμε να… τα παιχνίδια κερδίζονται από την άμυνα, οπότε είναι κάτι που θέλουμε να κρατάμε “μπλοκαρισμένο”, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία μπορώ να μοιραστώ και τα οποία ειπώθηκαν στα αποδυτήρια πριν τα παιχνίδια».

Είσαστε το εθνικό μας άθλημα, αλλά και η καλύτερη ομάδα γυναικών στην Ελλάδα, το έχετε συνειδητοποιήσει;

«Θεωρώ ότι υπάρχουν φορές που ξεχνάς, λόγω της κούρασης και της καθημερινότητας με τα παιχνίδια, το τι πραγματικά μπορείς να κάνεις και σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα απαρτίζεται από ταλαντούχες αθλήτριες, που πλέον οι περισσότερες έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, και δεν το βρίσκεις συχνά αυτό σε μία ομάδα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και θέλω να δίνω το παράδειγμά μου σε όλες τις αθλήτριες. Και θέλω να πιστεύουμε κάθε φορά, κάθε στιγμή, να μην ξεχνάμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε και ποιες είμαστε».

Τελευταία ερώτηση, η οικογένεια, η αδερφή σου, και το "viral" μπλουζάκι.

«Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι σαν οικογένεια και μου ήταν αρκετά δύσκολο. Παρόλο που φέτος το έχω πάρει κάπως αλλιώς και δεν με επηρέαζε, είμαι πάρα πολύ περήφανη για την οικογένειά μου και για τους γονείς μου κυρίως, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Μπορεί να ακούγεται πολύ “μελό” αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά είναι οι δύο άνθρωποι που είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, γιατί υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στο παρελθόν και μας θύμιζαν τι πραγματικά αξίζουμε και τι μπορούμε να κάνουμε και καταλήξαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι μοιράζονταν κάπως, είτε σε γκολ είτε σε μια καλή άμυνα, πανηγύριζαν, οπότε στην ουσία δεν είχαν ποιον να υποστηρίξουν. Παρ’ όλα αυτά ξέρω ότι όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, θα ήταν το ίδιο χαρούμενοι και για εμένα και για την Ελευθερία… και πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια την αγάπη που τους έχω και πόσο ευγνώμων είμαι που είναι οι γονείς μου».

Αν είχες την αδερφή σου και αντίπαλο στον τελικό τώρα απέναντί σου, τι θα της έλεγες;

«Της είπα κάτι και μετά το παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για την αθλήτρια που… για το τι αθλήτρια είναι και πάνω απ’ όλα για το τι άνθρωπος είναι. Θεωρώ ότι είναι ένας σπάνιος άνθρωπος και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είναι αδερφή μου, αυτό».