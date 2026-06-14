Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Ελ.Βενιζέλος», με τους συγγενείς και τους φίλους των παικτριών του Ολυμπιακού να υποδέχονται τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Η αποστολή έφτασε στην Ελλάδα λίγο μετά τις 12:00 το μεσημερί και αναμένεται να κατευθυνθεί προς τον Πειραιά, όπου θα συνεχιστούν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της 4ης κούπας.

Να θυμίσουμε πως νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/6), οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού απηύθυναν κάλεσμα προς όλον τον κόσμο της ομάδας να προσέλθει στο «Γ.Καραϊσκάκης» και να φωνάξουν όλοι μαζί για τη σπουδαία επιτυχία των «ερυθρόλευκων» στο Champions League.

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