Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Ελ.Βενιζέλος», με τους συγγενείς και τους φίλους των παικτριών του Ολυμπιακού να υποδέχονται τις πρωταθλήτριες Ευρώπης.
Η αποστολή έφτασε στην Ελλάδα λίγο μετά τις 12:00 το μεσημερί και αναμένεται να κατευθυνθεί προς τον Πειραιά, όπου θα συνεχιστούν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της 4ης κούπας.
Να θυμίσουμε πως νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/6), οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού απηύθυναν κάλεσμα προς όλον τον κόσμο της ομάδας να προσέλθει στο «Γ.Καραϊσκάκης» και να φωνάξουν όλοι μαζί για τη σπουδαία επιτυχία των «ερυθρόλευκων» στο Champions League.