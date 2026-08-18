Με αφορμή τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, η Αναστασία Ντραγκομίροβα θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για το πώς η επιτυχία ενός αθλητή εξαρτάται από το πάθος και την προσπάθειά του κι όχι από τα κακόβουλα σχόλια που συχνά αναπαράγονται στα social media.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε δυναμικά τις υποχρεώσεις της στο έπταθλο, όμως ένας τραυματισμός στο δεξί της πόδι επηρέασε την απόδοσή της στη σφαιροβολία. Παρά το γεγονός ότι έδεσε το πόδι της οι πόνοι που ένιωθε δεν υποχώρησαν κι έτσι αποφάσισε από κοινού με τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ, να αποσυρθεί πριν το τέταρτο αγώνισμα, τα 200 μέτρα, ώστε να μην επιδεινωθεί ο τραυματισμός της.

Παρά το ότι δεν στάθηκε τυχερή στο τουρνουά του Μπέρμιγχαμ, η 23χρονη πρωταθλήτρια τοποθετήθηκε ανοιχτά για την κριτική που ενίοτε δέχεται για την εμφάνισή της, ξεκαθαρίζοντας ότι το μακιγιάζ αποτελεί μια προσωπική της ανάγκη, έναν τρόπο έκφρασης και μια πηγή αυτοπεποίθησης για την ίδια, χωρίς να μειώνει στο ελάχιστο την προσπάθεια που καταβάλλει στους αγώνες και τις προπονήσεις της.

Παράλληλα, έθιξε και το ζήτημα της ΔΕΠΥ, εξηγώντας πως η ταυτόχρονη ενασχόλησή της με πολλά πράγματα αποτελεί κομμάτι του τρόπου που λειτουργει ως άνθρωπος.

Το μήνυμα της Αναστασίας Ντραγκομίροβα:

«Ένα τελευταίο πράγμα, επειδή βλέπω πολλά σχόλια τελευταία...

Το να επιλέγω να φορέσω μακιγιάζ, να φτιάξω τα μαλλιά μου και να φροντίσω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στον στίβο είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω όμορφα και δεν αλλάζει στο ελάχιστο το πόσο σκληρά παλεύω, πόσο ιδρώνω ή πόσο φτύνω αίμα για το άθλημά μου.

Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου ή την αξία μου ως αθλήτρια. Μπαίνω στο στάδιο για να ξεπεράσω τον εαυτό μου, όχι για να κριθώ από το αν φορούσα μάσκαρα ή κραγιόν. Όταν σχολιάζετε έτσι απλά από τον καναπέ σας, χωρίς να γνωρίζετε τίποτα, θα ήθελα να θυμάστε τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει εσείς οι ίδιοι. Για να λειτουργήσω, χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και για να είμαι συγκεκριμένη, ναι, ακριβώς έτσι λειτουργεί η ΔΕΠΥ..

Δεν με νοιάζουν τα σχόλια. Απλώς δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και θέλετε να μάθετε γιατί;

Επειδή θέλω να ζω τη ζωή που θέλω εγώ, όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι για μένα. Πόσο μάλλον τη ζωή για την οποία θα γράψουν οι "πολεμιστές του πληκτρολογίου".. Επειδή εγώ ζω πραγματικά, ενώ εκείνοι απλώς κάθονται και με κοιτούν αντί να ζήσουν τη δική τους ζωή! Συνεχίστε να σχολιάζετε, εγώ μένω πιστή στο πλάνο μου!»