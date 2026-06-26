Η Κέιτλιν Κλαρκ είναι αδιαμφισβήτητα η πιο δημοφιλής παίκτρια στο WNBA, είναι το πρόσωπο της λίγκα και εκείνη που συνέβαλε τα μέγιστα για να αλλάξει προς το καλύτερο το μπάσκετ γυναικών.

Τα sold out έγιναν καθημερινότητα, η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε, οι χορηγοί επένδυσαν και τα οικονομικά δεδομένα του πρωταθλήματος βελτιώθηκαν αισθητά. Η παρουσία της έχει αυξήσει την εμπορική αξία του WNBA σε τέτοιο βαθμό, ώστε πολλοί στις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ότι όλες οι παίκτριες επωφελήθηκαν οικονομικά από το φαινόμενο που λέγεται Κέιτλιν Κλαρκ.

Ωστόσο, αντί να αντιμετωπίζεται ως το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της λίγκας, η 23χρονη γκαρντ των Indiana Fever βρίσκεται σχεδόν σε κάθε αγωνιστική στο επίκεντρο συγκρούσεων, σκληρών μαρκαρισμάτων και αμφισβητούμενων διαιτητικών αποφάσεων. Από την πρώτη ημέρα που μπήκε στο WNBA, η Κλαρκ έχει δεχθεί αλλεπάλληλα σκληρά φάουλ, προκλήσεις και συμπεριφορές που έχουν δημιουργήσει την εντύπωση πως αρκετές αντίπαλές της προσπαθούν να τη βγάλουν εκτός ρυθμού περισσότερο μέσω της σωματικής επαφής με αμφιλεγόμενες και πολλές φορές αντιαθλητικές μεθόδους.

Το τελευταίο περιστατικό

Το θέμα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια των τεσσάρων γραμμών με τη συζήτηση να έχει ανοίξει στις ΗΠΑ. Η πιο πρόσφατη και πιο σοκαριστική στιγμή ήρθε στον αγώνα των Indiana Fever με τις Phoenix Mercury. Η Άλισα Τόμας χτύπησε την Κλαρκ με γροθιά στον λαιμό, στη συνέχεια πέρασε από πάνω της και οι διαιτητές δεν καταλόγισαν καν φάουλ τη στιγμή της φάσης. Η απόφαση προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, με το WNBA να επανεξετάζει το βίντεο μία ημέρα αργότερα, να αναβαθμίζει την παράβαση σε Flagrant Foul 2 και να επιβάλλει στην Τόμας αποκλεισμό μίας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο.

NEW: WNBA player Alyssa Thomas has been suspended after she cheap-shotted Caitlin Clark in the throat.



No foul was called during the game as Thomas was caught on camera jamming her fist into Clark's throat.



The league has now suspended Thomas for one game and will fine her… pic.twitter.com/dsFXNroz2L — Collin Rugg (@CollinRugg) June 25, 2026

Η προπονήτρια των Fever δήλωσε τότε: «Είναι απολύτως απαράδεκτο. Έχουμε μία γενιάς ταλέντο και μία σούπερ σταρ του WNBA που δέχεται δύο φθηνά χτυπήματα χωρίς να σφυριχτεί τίποτα. Η γροθιά στον λαιμό είναι επικίνδυνη. Η Κέιτλιν δεν αντιμετωπίζεται όπως οι υπόλοιπες παίκτριες».

Coach White goes off in the post game press conference and calls out the league. Caitlin is “a generational talent” says White and finally unloads on the awful officiating and the treatment of Caitlin Clark



Via @tonyeast on YouTube pic.twitter.com/VogDOeWNZI — ericaf455💙 (@ericaf455) June 25, 2026

Η συζήτηση που άνοιξε

Μετά από αυτό το τελευταίο περιστατικό, ο πρώην quarterback του NFL και νυν παρουσιαστής του WFAN, Μπούμερ Εσάισον, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με όσα δήλωσε παίρνοντας το μέρος της κορυφαίας γκαρντ αναβαθμίζοντας τα συμβάντα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. «Αν ήμουν η Κέιτλιν Κλαρκ, θα σκεφτόμουν σοβαρά να φύγω στο εξωτερικό. Εκεί θα έχει βασιλική μεταχείριση και θα βγάζει πραγματικά χρήματα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, όμως, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. «Ξέρω ότι βγάζει πολλά χρήματα από τις χορηγίες και δικαίως. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει μικροπρεπής ζήλια απέναντί της. Είναι μία στρέιτ λευκή μπασκετμπολίστρια και δεν αντιμετωπίζεται με κανέναν απολύτως σεβασμό».

"If I were Caitlin Clark, I would seriously consider going to play overseas somewhere and get the royal treatment…she's a straight white basketball player. And she is not being treated with any sort of respect" – Boomer Esiason pic.twitter.com/zeFRdOMLVn June 25, 2026

Η έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπο της Κλαρκ δεν εντοπίζεται όμως μόνο στα ματς. Πριν από λίγες ημέρες το WNBA παρουσίασε την επετειακή αφίσα για τα 30 χρόνια της διοργάνωσης, με την Κλαρκ να μην αποτελεί μέρος αυτής, παρά το γεγονός ότι είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη του πρωταθλήματος.

Το μόνο σίγουρο είναι η μεγαλύτερη σταρ του πρωταθλήματος γίνεται συστηματικά στόχος εντός κι εκτός παρκέ παρά τα όσα έχει προσφέρει στο πρωτάθλημα.