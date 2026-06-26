Η βραδιά της Μαρίνα Μέιμπρεϊ θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία του WNBA. Η 29χρονη γκαρντ ήταν ασταμάτητη απέναντι στους Los Angeles Sparks, οδηγώντας τις Toronto Tempo σε εμφατική νίκη με 125-97, ενώ παράλληλα ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ σκοραρίσματος στην ιστορία της λίγκας με 53 πόντους.

Με αυτή την επίδοση, η πρώην σταρ του Notre Dame μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ, καθώς έγινε μόλις η τρίτη παίκτρια που φτάνει σε αυτό το νούμερο. Το ρεκόρ είχε καταγράψει πρώτη η Λιζ Κάμπεϊτζ στις 17 Ιουλίου 2018 με τη φανέλα των Dallas Wings απέναντι στους New York Liberty, ενώ το ισοφάρισε η Άιτζα Γουίλσον στις 22 Αυγούστου 2023 με τις Las Vegas Aces απέναντι στις Atlanta Dream.

MARINA MABREY TONIGHT 🔥🔥🔥



• 53 POINTS

• 6 REBOUNDS

• 9/18 3PM (!!!)

• 17/28 FG

• 32 MINUTES PLAYED (!!!) pic.twitter.com/GHVOjpvnX6 — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 26, 2026

Η Μέιμπρεϊ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εκπληκτικά ποσοστά, έχοντας 17/28 σουτ εντός πεδιάς, 9/18 τρίποντα, 10/12 βολές, ενώ πρόσθεσε ακόμα έξι ριμπάουντ σε μόλις 32 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, διέλυσε το προηγούμενο ρεκόρ σκοραρίσματος στην -νεοσύστατη- ομάδα του Τορόντο, το οποίο ήταν οι 38 πόντοι της Μπρίτνεϊ Σάικς.

Όταν ο προπονητής της την απέσυρε από το παρκέ περίπου ένα λεπτό πριν από τη λήξη, οι φίλαθλοι αντέδρασαν αρχικά με αποδοκιμασίες, ελπίζοντας να τη δουν να επιστρέφει και να σπάει ολοκληρωτικά το ιστορικό ρεκόρ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι, αποθεώνοντάς την, με τα συνθήματα «We Want Mabrey!» να δονούν την ατμόσφαιρα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.