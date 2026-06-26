Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα φοράει τη σεζόν που μας έρχεται η έμπειρη μπλοκέρ Αριστέα Τοντάι, η οποία μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί για Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης των Πρασίνων που συνεχίζουν ακάθεκτη το σχεδιασμό του ρόστερ ενόψει της νέα σεζόν, με στόχο φυσικά να ξανά βρεθούν στην κορυφή της Volley League Γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Αριστέα Τοντάι για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η διεθνή κεντρική μπλοκέρ (26 ετών, 1,96μ.) έρχεται στον Παναθηναϊκό αφού υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Σύλλογο. Η Τοντάι ξεκίνησε την πορεία της από την ΑΕΚ και στη συνέχεια βρέθηκε στη Θέτιδα, προτού πετάξει για τις ΗΠΑ και συνδυάσει τις σπουδές με το βόλεϊ.

Η Τοντάι επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Η διεθνής κεντρική έπαιξε τη σεζόν 2023-2024 στο Μαρκόπουλο και τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μιλούζ με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο. Την περασμένη σεζόν η Τοντάι έπαιξε στον ΠΑΟΚ.

Το βιογραφικό της

2025-2026 ΠΑΟΚ

2024-2025 Volley Mulhouse Alsace

2023-2024 ΑΟ Μαρκόπουλο Revoil

2022-2023 Ολυμπιακός ΣΦΠ

2022 Trixxo LVL Genk (01.09.2022- 31.12.2022)

2021-2022 Miami University FL

2018-2021 North Carolina Tar Heels

2017-2018 Coastal Carolina University

2016-2017 ΑΣΠ Θέτις

2014-2016 ΑΕΚ

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Αριστέα Τοντάι σημείωσε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την εμπιστοσύνη τους. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη νέα πρόκληση και ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Γνωρίζω τις απαιτήσεις και τους στόχους που υπάρχουν σε έναν ιστορικό Σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να παραμείνει στην κορυφή και να συνεχίσει να διεκδικεί τίτλους. Εύχομαι να έχουμε υγεία, να μείνουμε ενωμένοι ως ομάδα και στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίσουμε νέες επιτυχίες μαζί με τον κόσμο του Παναθηναϊκού!»