Τζένγκο: «Ήμουν απαράδεκτη, ντρέπομαι»

Η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να δείξει όσα θα ήθελε και με καλύτερη βολή στα 54,01μ. έμεινε στην 11η θέση, ολοκληρώνοντας την παρουσία της μετά το τέλος των τριών πρώτων βολών.

Η 24χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο το 2022 στον προκριματικό αγώνα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου του Μπέρμιγχαμ σημείωσε την καλύτερη φετινή της επίδοση με 59,82μ., όμως στον τελικό έμεινε στο 54,01μ. Λίγο μετά το τέλος του αγωνίσματος μίλησε στην camera της ΕΡΤ και έκανε σκληρή κριτική για την προσπάθεια της.

Αναλυτικά:

Δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελες αυτός ο τελικός, ποιές είναι οι σκέψεις σου;

«Ήταν απαράδεκτη η εμφάνιση μου, δεν έχω να πω κάτι άλλο ντρέπομαι».

Ήταν μια επίδοση που δεν σε εκφράζει, ωστόσο μήπως είσαι αρκετά σκληρή με τον εαυτό σου;

«Δεν είμαι γιατί ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ίσα- Ίσα τα βάζω με τον εαυτό μου και είμαι πολύ απογοητευμένη αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, προχωράμε».