H οικογένεια Πλευρίτου με το απίθανο μπλουζάκι για τις Ελευθερία και Βασιλική στη Μάλτα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Final 4 του Champions League γυναικών στη Μάλτα, σε μια αναμέτρηση «Κράμερ εναντίον Κράμερ».

Από τη μια η Ελευθερία Πλευρίτου με το σκουφάκι της Φερεντσβάρος, απέναντι στην ομάδα με την οποία κατέκτησε τα πάντα. Και από την άλλη η μικρότερη αδερφή της Βασιλική, αρχηγός πλέον του Ολυμπιακού.

Δύο αδελφές βρίσκονται αντιμέτωπες σε τελικό του Champions League και η οικογένεια Πλευρίτου σε δίλημμα. Δεν νομίζουμε.

Ο μπαμπάς, η μαμά και η μεγαλύτερη αδελφή, Μαργαρίτα, αρχηγός του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του 2022, βρήκαν τη «Σολομώντεια λύση». Τύπωσαν μπλουζάκια με τις Ελευθερία και Βασιλική και έγραψαν «Plevritou VS Plevritou» και με αυτά πήραν θέση στις κερκίδες, για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό, φανταζόμαστε χωρίς άγχος, το βέβαιο είναι πως στο τέλος θα πανηγυρίσουν.