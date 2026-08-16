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Η «Napping Queen» ξαναχτύπησε: Η Μαχούτσικ πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά
16/08/2026
ΣΤΙΒΟΣ

Η «Napping Queen» ξαναχτύπησε: Η Μαχούτσικ πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά

Μάρθα Χωριανοπούλου

Ένας καλός ύπνος και ένα ακόμη χρυσό ήταν αρκετό ώστε να γίνει viral, ο λόγος για την Γιαροσλάβα Μαχούτσικ που έγραψε ξανά ιστορία στο Μπέρμιγχαμ.

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Η Γιαροσλάβα Μαχούτσικ έχει έναν δικό της τρόπο να συνδυάζει την απόλυτη κυριαρχία στον στίβο με… έναν καλό ύπνο. Η «Napping Queen» της Ευρώπης το έκανε ξανα καθώς η Ουκρανή Ολυμπιονίκης κατέκτησε στο Μπέρμιγχαμ το τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό της στο άλμα εις ύψος.

Η Μαχούτσικ μάλιστα χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στα 1,97 μέτρα για να πάρει την πρώτη θέση. Η Μαρία Ζόντζικ από την Πολωνία πήρε το ασημένιο με 1,95 μ., ενώ η Μαρία Βούκοβιτς από το Μαυροβούνιο κατέκτησε το χάλκινο, επίσης με 1,95 μ.

Και κάπου εδώ μπαίνει στην ιστορία και το αγαπημένο της παρατσούκλι. Η Μαχούτσικ στο Μπέρμιγχαμ έγινε viral, καθώς οι εικόνες της τυλιγμένης στον υπνόσακό της έκαναν ξανά τον γύρο του διαδικτύου. Πλέον μετά την ανάρτηση αυτή έχει γίνει γνωστή και ως η «Napping Queen»...

Δείτε το video:

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