Ροτάρ: «Θα γίνει μεγάλη μάχη με την Ελλάδα»

Η αποστολή της Γαλλίας βρίσκεται ήδη στο Μπρνο και είχε την πρώτη της γνωριμία με το Brno Exhibition Center που θα φιλοξενήσει την Κυριακή (30/8, 17:00) τον αγώνα με την Ελλάδα για τους 16 του Ευρωβόλεϊ.

Πλέον με τις αποχωρήσεις αλλά και τις απουσίες που προέκυπταν στην πορεία η Αμελί Ροτάρ θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες αθλήτριες της γαλλικής ομάδας, με την 26χρονη ακραία μιλώντας για το ματς κόντρα στην Ελλάδα να τονίζει:

Προγνωστικά δεν μπορώ να κάνω, αλλά θα είναι σίγουρα ένα ματς με πολλές διακυμάνσεις και εμείς θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά από την αρχή και να μπούμε με επιθετικό πνεύμα. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα, παίξαμε και πέρσι στο Παγκόσμιο ένα πραγματικά σκληρό ματς. Η πίεση είναι και πάλι στην πλευράς, αλλά μας αρέσει αυτό και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να συνεχίσουμε στη διοργάνωση».

Έχοντας την εικόνα από την περσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων η Αμελί υποστήριξε: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και το ίδιο ισχύει και γι’ αυτό που έχουμε μπροστά μας… Έχουμε μια νέα ομάδα, με αρκετές νεαρές αθλήτριες, αλλά βελτιωνόμαστε στα τελευταία παιχνίδια. Θα αναλύσουμε την Ελλάδα για να δούμε πως παίζει και μετά θα δούμε τι θα καταφέρουμε».