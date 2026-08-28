Ξανθοπούλου: «Μια δεύτερη ευκαιρία να γράψουμε ιστορία κόντρα στην Γαλλία»

Η Εθνική ομάδα αφού πήρε τις απαραίτητες ανάσες την Πέμπτη, έπιασε δουλειά για τον πρώτο της αγώνα στην νοκ άουτ φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. «Το χρειαζόμασταν όλες, γιατί πραγματικά είχαμε μια πολύ απαιτητική πρώτη εβδομάδα με τα παιχνίδια του Ομίλου εδώ στο Μπρνο και σίγουρα και τα ρεπό είναι χρήσιμα», παραδέχθηκε η Μαρτίνα Ξανθοπούλου αν και όπως σημείωσε: «Όπως είδαμε βέβαια, φεύγει το μυαλό κάποια φορά και είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει γενικότερα ενδιάμεσα των παιχνιδιών.

Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν πραγματικά αυτό που χρειαζόμασταν για να επιστρέψουμε τώρα στις προπονήσεις, να συγκεντρωθούμε, να ανασυνταχθούμε και να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για το παιχνίδι μας απέναντι στη Γαλλία».

Το ματς με τη Γαλλία είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με την Μαρτίνα να είναι μία από τις αθλήτριες που είχαν βρεθεί πέρσι στην Ταϊλάνδη για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα και είχαν βιώσει εκείνη την σκληρή ήττα που μας στέρησε την ευκαιρία να περάσουμε στους 16 της διοργάνωσης.

«Γενικά, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πολύ στα σημάδια αυτά. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι μας δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία να γράψουμε ιστορία. Πέρσι ήταν το παγκόσμιο φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δεν έχει σημασία η διοργάνωση», τόνισε με έμφαση και συμπλήρωσε:

«Σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταθούμε μόνος αυτό. Μπορεί εγώ να πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικό, μπορεί κάποιος άλλος να πιστεύει ότι είναι απλά μια σύμπτωση.

Βιώσαμε μια πικρία γιατί ενώ παλέψαμε δεν καταφέραμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος θα δώσουμε ό,τι μας έχει απομείνει και ό,τι να μας έχει απομείνει θα τα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε αυτόν το στόχο και να γράψουμε άλλη μια χρυσή σελίδα στο ελληνικό βόλεϊ».

Με την Εθνική να έχει πετύχει πανηγυρικά τον στόχο που είχε θέσει πριν την έναρξη του τουρνουά για την Μαρτίνα και τις συμπαίκτριες της η αποστολή τους δεν έχει τελειώσει ακόμη…

«Μετά από αυτές τις τρεις νίκες το παιχνίδι με τη Σερβία, ήταν για εμάς ένα παιχνίδι εμπειρίας που και πάλι δεν θεωρώ ότι το παρατήσαμε, ότι το δώσαμε στον αντίπαλο.

Το παλέψαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε και μας επέτρεψε και ο αντίπαλος, γιατί η Σερβία είναι μια ομάδα πολύ μεγάλης κλάσης με τρομερές αθλήτριες. Αλλά πιστεύω ότι το κομμάτι μας αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Σίγουρα το ότι περάσαμε και πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο μας κάνει να νιώθουμε δικαίωση και μια ανακούφιση αλλά μας κάνει να έχουμε και μια έξτρα ώθηση για αυτό που έρχεται γιατί το βλέπουμε και εμείς και το βλέπω και στα μάτια των συμπαικτριών μου ότι πιστεύουμε ότι έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να περάσουμε στην επόμενη φάση».