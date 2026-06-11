Η Ελευθερία κόντρα στη Βασιλική για το στέμμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός νικώντας τη Ματαρό με 14-12 το βράδυ της Τετάρτης (10/6) στο Final του Champions League της Μάλτας, έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα προκειμένου να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» θα αγωνιστούν για 7η συνολική φορά σε τελικό του Champions League και το βράδυ της Παρασκευής (12/6, 22:00, Mega News) θα βρουν απέναντί τους την πρωτάρα Φερεντσβάρος.

Και μέσα στο νερό θα εξελιχθεί μια ξεχωριστή ιστορία, από τη μία η Ελευθερία Πλευρίτου με το σκουφάκι της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας κι από την άλλη η Βασιλική Πλευρίτου, η οποία πλέον είναι η αρχηγός του Ολυμπιακού. Σαν να λέμε δηλαδή «Κράμερ εναντίον Κράμερ».

Οι δυο αδελφές μαζί με τη μεγαλύτερη της οικογένειας, τη Μαργαρίτα, έζησαν την αθλητική τους ζωή στον Πειραιά, όμως έπειτα από πολλά χρόνια οι δρόμοι τους στην υδατοσφαίριση χώρισαν.

Η Μαργαρίτα έπειτα από 14 χρόνια, το περασμένο καλοκαίρι έκλεισε τον κύκλο της στον Ολυμπιακό και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε στον Πανιώνιο.

O Ολυμπιακός με το πρώτο τρόπαιο του Champions League to 2015

Η 29χρονη Ελευθερία Πλευρίτου το καλοκαίρι του 2024 άνοιξε μια νέα σελίδα στην καριέρα της, έπειτα από 13 χρόνια στον Ολυμπιακό, μετακόμισε στη Βουδαπέστη και τη Φερεντσβάρος.

Στα δύο χρόνια παραμονής της σε αυτή, έχει κατακτήσει τους εγχώριους τίτλους, πέρυσι στον Πειραιά η Φερεντσβάρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Final 4 του Champions League και τώρα στη Μάλτα θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο, κάτι που έχει πετύχει μόνο η Σέντες το μακρινό 1993.

Η Ελευθερία σε προσωπικό επίπεδο κι απέναντι στο «ερυθρόλευκο» παρελθόν της, θέλει να κερδίσει το 4ο Champions League της καριέρας της. Αν τα καταφέρει, θα μετρά οκτώ ευρωπαϊκά τρόπαια σε επίπεδο συλλόγων, καθώς υπήρξε μέλος του Ολυμπιακού και στις έξι ευρωπαϊκές κούπες που έχει στη συλλογή του: Τα τρία Champions League (2015, 2021, 2022), το ένα Len Trophy (2014) και τα τρία ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ (2015, 2021, 2022).

Οι Ελευθερία, Βασιλική και Μαργαρίτα με τα μετάλλια της κατάκτησης του Len Tophy το 2014.

Η 28χρονη Βασιλική πέρυσι ανανέωσε με τον Ολυμπιακό και για 15η διαδοχική χρονιά φορά το σκουφάκι του. Η διεθνής περιφερειακή, αν και δεν αγωνίστηκε στον τελικό του Champions League του 2015 κόντρα στη Σαμπαντέλ, ήταν μέλος της ομάδας, ενώ ένα χρόνο πριν ήταν στην αποστολή της ομάδας που κατέκτησε το Len Trophy στην έδρα της ιταλικής Φιρέντσε. Επομένως έχει επίσης ζήσει όλες τις ευρωπαϊκές κατακτήσεις του πειραϊκού συλλόγου.