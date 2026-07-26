Δυναμική είσοδος και στο ποδόσφαιρο γυναικών για την Καλαμάτα, που ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια στελέχωσης του γυναικείου τμήματός της.

Η ΠΑΕ σε συνεργασία με τον Ερασιτέχνη έχουν ήδη αρχίσει τις διαδικασίες των δοκιμαστικών, καλώντας παίκτριες τόσο από τη Μεσσηνία και την ευρύτερη περιοχή, όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα να πάρουν μέρος.

Οι προπονήσεις αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν στο γήπεδο του Κορδία, όπως έκανε γνωστό με ενημέρωσή της η Μαύρη Θύελλα.

Η σχετική ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Ο ΠΣ Καλαμάτα (Ερασιτέχνης) σε συνεργασία με την ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την έναρξη δοκιμαστικών για τη δημιουργία της Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου και ιδιαίτερα σημαντικού κεφαλαίου στην ιστορία του συλλόγου.

Εάν αγαπάς το ποδόσφαιρο και θέλεις να γίνεις μέρος της Μαύρης Θύελλας, τώρα είναι η στιγμή να κάνεις το πρώτο σου βήμα.

Καλούμε τις ποδοσφαιρίστριες από τη Μεσσηνία, ολόκληρη την Πελοπόννησο αλλά και οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας να συμμετάσχουν στα δοκιμαστικά για τη στελέχωση της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της ΠΑΕ Καλαμάτα.

Οι προπονήσεις αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν στο γήπεδο του Κορδία και για να κλείσεις και εσύ μια θέση, πρέπει απλώς να καλέσεις στο 6944916026 (Χρήστος Λουκάς).

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας που θα εκπροσωπήσει επάξια την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία, με όραμα, φιλοδοξία και πίστη στην ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στα δοκιμαστικά είναι η συναίνεση του σωματείου στο οποίο ανήκετε (εφόσον αγωνίζεστε σε ομάδα), η επίδειξη κάρτας υγείας αθλήτριας σε ισχύ και η κατοχή του απαραίτητου ποδοσφαιρικού εξοπλισμού».