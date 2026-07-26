WNBA All Star Weekend: Νικήτρια η Team Spoon, MVP η Τζονκουέλ Τζόουνς

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/07) ο αγώνας του WNBA All Star Game, με την Team Spoon να επικρατεί της Team Coop με 129-122.

Η Τζονκουέλ Τζόουνς κατέκτησε το βραβείο της MVP της βραδιάς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους (4 τρίποντα), 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ η Αλίσα Γκρέι πέτυχε 19 και η Κέιτλιν Κλαρκ 19π..

Another achievement for JJ 💥



Jonquel Jones becomes the first player in WNBA History to win MVP (2021), Commissioner’s Cup MVP (2023), Finals MVP (2024), and WNBA All-Star MVP (2026)!#WNBAAllStar2026 | @ATT pic.twitter.com/m3U9H7pKIA — WNBA (@WNBA) July 26, 2026

Σημειώνεται πως η Τζόουνς έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που κέρδισε τα βραβεία WNBA MVP (2021), Commissioner’s Cup MVP (2023), Finals MVP (2024) και WNBA All-Star MVP (2026).

Μάλιστα έγινε και καινούργιο ρεκόρ προσέλευσης με 19.783 θεατές να παρακολουθούν από κοντά τον αγώνα.