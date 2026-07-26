WNBA All Star Weekend: Νικήτρια η Team Spoon, MVP η Τζονκουέλ Τζόουνς

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/07) ο αγώνας του WNBA All Star Game, με την Team Spoon να επικρατεί της Team Coop με 129-122.
Η Τζονκουέλ Τζόουνς κατέκτησε το βραβείο της MVP της βραδιάς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους (4 τρίποντα), 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ η Αλίσα Γκρέι πέτυχε 19 και η Κέιτλιν Κλαρκ 19π..
Another achievement for JJ 💥— WNBA (@WNBA) July 26, 2026
Jonquel Jones becomes the first player in WNBA History to win MVP (2021), Commissioner’s Cup MVP (2023), Finals MVP (2024), and WNBA All-Star MVP (2026)!#WNBAAllStar2026 | @ATT pic.twitter.com/m3U9H7pKIA
Σημειώνεται πως η Τζόουνς έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που κέρδισε τα βραβεία WNBA MVP (2021), Commissioner’s Cup MVP (2023), Finals MVP (2024) και WNBA All-Star MVP (2026).
Μάλιστα έγινε και καινούργιο ρεκόρ προσέλευσης με 19.783 θεατές να παρακολουθούν από κοντά τον αγώνα.
MAKING HISTORY 🚨
A new attendance record was set during tonight's All-Star game as 19,783 fans showed out to watch #TeamSpoon vs. #TeamCoop!#WNBAAllStar2026 | @ATT pic.twitter.com/uYzf0EyZ5N— WNBA (@WNBA) July 26, 2026