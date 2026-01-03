Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές της Σταυρούλας Αντωνάκου

Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet άνοιξαν, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα διαρκέσει για 27 ακόμα ημέρες.

Η Σταυρούλα Αντωνάκου, νυν Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, επέλεξε τους κορυφαίους και τις κορυφαίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για το 2025.

Μέλος της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη το 2011 και τα ασημένια μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του Ζάγκρεμπ το 2010 και του Αϊντχόφεν το 2012, επέλεξε για κορυφαίο αθλητή τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, τον πρώτο Έλληνα αθλητή της πάλης, που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Αθλήτρια της χρονιάς για τη Σταυρούλα Αντωνάκου, είναι η Φωτεινή Τριχά, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την εθνική ομάδα πόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ πριν από μερικές ημέρες εξελέγη και κορυφαία παίκτρια του 2025 στον κόσμο από τη World Aquatics.

Οι επιλογές της Σταυρούλας Αντωνάκου