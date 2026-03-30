Το βράδυ της Κυριακής (29/03) ο Αθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας στην Καβάλα στον τελικό του Κυπέλλου γυναικών με 56-94 και σήκωσε την πρώτη κούπα της χρονιάς.

Το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου έδειξε την ανωτερότητά του και στα δύο παιχνίδια που έδωσε στη διοργάνωση, αποκλείοντας πρώτα τον Παναθλητικό στον ημιτελικό και στη συνέχεια ήταν… ασταμάτητος στον μεγάλο τελικό, που του χάρισε το 4ο Κύπελλο στην ιστορία του.

Έγινε η δεύτερη ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις πίσω από τον Ολυμπιακό και πλέον στρέφει όλη την προσοχή της στον πρώτο τελικό του Eurocup Women, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μερσίν (02/04, 20:30).

Η ομάδα του Βύρωνα θέλει να κάνει το πρώτο… βήμα προς την κούπα και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, προκειμένου να κατακτήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, μετά τον θρίαμβο του 2010.

Ο Αθηναϊκός έχει μπροστά του μία τεράστια πρόκληση, αλλά είναι στο «χέρι» του να αποδείξει εντός των τεσσάρων γραμμών πως είναι η καλύτερη ομάδα, όπως έχει κάνει όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Φυσικά πέραν του ευρωπαϊκού τελικού με τη Μερσίν, έχει και τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αν καταφέρει να σηκώσει και το Eurocup Women, αλλά και να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό στους τελικούς θα μιλάμε για τον απόλυτο θρίαμβο, καθώς θα κάνει τρεμπλ!

Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα για το τέλος όπως έχει δηλώσει και η Στέλλα Καλτσίδου, με την ίδια να δίνει το σύνθημα για τη δύσκολη και απαιτητική συνέχεια, οδεύοντας προς το φινάλε της χρονιάς.