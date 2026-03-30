Η απόλυτη κυριαρχία της Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο γυναικών της Ισπανίας επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά με τη χθεσινή (29/3) σαρωτική νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-0 στο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο».

Μετά το ματς αυτό οι Καταλανές στην ουσία «σφράγισαν» τον έβδομο σερί τίτλο τους στη Liga F, με τη διαφορά δυναμικής σε σχέση με τη Βασίλισσα να είναι εμφανής από το πρώτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Η Μπαρτσελόνα κατέγραψε το απίστευτο ποσοστό του 76% στην κατοχή της μπάλας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου!

Ιδιαίτερη ιστορική σημασία, όμως, είχε το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης που μπήκε στο 51ο λεπτό, το οποίο σημείωσε η εμβληματική Αλεξία Πουτέγιας. Το τέρμα αυτό ήταν το 100ο γκολ της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ρεάλ από τότε που ιδρύθηκε ο σύλλογος της Μαδρίτης, το 2020.

Tα απίστευτα στατιστικά της Μπαρτσελόνα στα clasicos

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barça Femení vs. Real Madrid Femenino record:



• 12 goals scored by Real Madrid pic.twitter.com/9Z7t66RCA2 March 29, 2026

Στους 26 μεταξύ τους αγώνες, η Μπαρτσελόνα μετρά 25 νίκες και η Ρεάλ Μαδρίτης μόλις 1! Όσον αφορά τα γκολ, είναι 101 υπέρ της Μπάρτσα και μόλις 12 υπέρ της Ρεάλ, με τις Καταλανές να σκοράρουν κατά μέσο όρο 3,8 γκολ ανά clasico.

Οι Καταλανές, όχι μόνο νικούν στη συντριπτική πλειονότητα των ντέρμπι απέναντι στη Ρεάλ, αλλά καταγράφουν εύκολες και ευρείες νίκες κρατώντας και την εστία τους ανέπαφη. Στις 25/3 στο μεταξύ τους παιχνίδι για το Women's Champions League, η Μπαρτσελόνα «διέλυσε» τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη με 6-2. Αντίστοιχες μεγάλες νίκες ήταν το 5-0 στον τελικό του Super Cup του 2025 και το 4-0 στα προημιτελικά του Copa de la Reina τον περασμένο Φεβρουάριο.