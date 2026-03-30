Η σπαρακτική ανακοίνωση της Κερνς για την αποβολή της

Η Μίσσυ Μπο Κερνς μοιράστηκε την τραγική είδηση ότι απέβαλε. Η σταρ της Άστον Βίλα, η οποία μόλις πρόσφατα είχε ανακοινώσει ότι περίμενε το πρώτο της παιδί, εξέφρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη τραγική είδηση.



Η 24χρονη μέσος δημοσίευσε στο Instagram τα τραγικά νέα με τους ακόλουθούς της:«Με βαριά καρδιά, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι χάσαμε το μωρό μας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν γεμάτες με μια θλίψη που είναι δύσκολο να περιγράψουμε και ακόμα προσπαθούμε να το αποδεχτούμε. Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στο να αναρρώσουμε και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκτιμούμε πραγματικά την αγάπη και τη στήριξη που μας περιβάλλει περισσότερο από ό,τι μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια.»

Δυστυχώς η είδηση έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία λίγες εβδομάδες αφότου το ζευγάρι είχε ανακοινώσει με χαρά ότι περιμένει παιδί. Στις 2 Μαρτίου, μοιράστηκαν ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο φαίνονταν να γράφουν «μαμά + μπαμπάς, 26 Σεπτεμβρίου».

Τότε η Κερνε είχε αποσυρθεί από της Lionesses για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου λόγω της εγκυμοσύνης της. Ωστόσο, οι επόμενες εβδομάδες αποδείχθηκαν μια απίστευτα δύσκολη περίοδος για την σταρ την ομάδας του Μπέρμιγχαμ.



Μετά την ανακοίνωση της αποβολής, αρκετοί σύλλογοι και παίκτες έστειλαν μηνύματα υποστήριξης. Η ομάδα της εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Στέλνουμε όλη μας την αγάπη και την υποστήριξή μας αυτή τη δύσκολη στιγμή». Ο πρώην σύλλογός της, η Λίβερπουλ, επίσης έστειλε μήνυμα, αναφέροντας: «Όλοι στον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Λίβερπουλ στέλνουν την αγάπη και την υποστήριξή τους στη Missy Bo, τον Liam και τις οικογένειές τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».