Μετά από όλο αυτό το «μπαμ» όταν ήσουν 15, 16, 17 χρονών, το ανερχόμενο αστέρι, το “πεντάρι” της γενιάς σου δεν συνέβη αυτό που συμβαίνει σε πολλές αθλήτριες, να μείνει δηλαδή ο μύθος εκεί. Αντίθετα, αποφασίζεις να φύγεις από την Ελλάδα και να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Αμερική. Πώς σου γεννήθηκε αυτή η απόφαση;

«Η αλήθεια είναι ότι η Αμερική υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Μου άρεσε σαν ιδέα. Και ο μπαμπάς μου το είχε πολύ ξεκάθαρο μέσα του, δεν υπάρχει “εύκολη” επιλογή. Ή θα παίξω επαγγελματικά μπάσκετ ή θα φύγω έξω. Μέχρι και τη στιγμή που είχα βγει MVP Ευρώπης σε Πανευρωπαϊκό, δεν το σκεφτόμουν σοβαρά. Όταν όμως ήρθε εκείνη η διάκριση, άρχισαν να έρχονται πάρα πολλά μηνύματα από πανεπιστήμια, προτάσεις με υποτροφία, ενδιαφέρον, επικοινωνία και τότε λέω, “Ίσως είναι η στιγμή να πάω να δω πώς είναι”. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι μπορούσα να συνδυάσω δύο σημαντικά πράγματα, να παίξω μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο και ταυτόχρονα να πάρω ένα πολύ καλό πτυχίο».

Πώς λειτουργεί πρακτικά το «φεύγω για Αμερική»; Για κάποιον που το ακούει απ’ έξω, μοιάζει απλό, “φεύγω για Αμερική” στην πράξη όμως;

«Στη δική μου περίπτωση, τα μηνύματα ήρθαν μόνα τους. Ήταν όμως τόσο πολλά που, ειλικρινά, δεν απαντούσα. Ήταν overwhelming και εντελώς πρωτόγνωρο. Θυμάμαι να είμαι με ένα κινητό στο χέρι όλη μέρα και να μην ξέρω τι να κάνω. Μέχρι που μία προπονήτρια από την Αμερική ήρθε η ίδια στην Ελλάδα να με βρει. Μου είπε “θέλω να σου μιλήσω”. Πήγαμε μαζί με τους γονείς μου, μιλήσαμε και εκεί κάπως ξεκαθάρισε το πράγμα. Μου είπαν να πάω επίσκεψη να δω πώς είναι καθώς το ίδιο το κολέγιο καλύπτει τα πάντα από το ταξίδι αυτό, είναι στο προτόκολο τους. Έτσι λοιπόν πήγα για επίσκεψη στο Kansas, είδα τις εγκαταστάσεις, τους ανθρώπους, το πρόγραμμα και γενικά την καθημερινότητα. Και εκεί αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω».

Και ποιες ήταν οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθήσεις προκειμένου να επισημοποιηθεί;

«Υπάρχουν γραφεία που βοηθάνε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στέλνεις βίντεο, highlights, υπάρχει επικοινωνία με τα κολέγια. Παράλληλα υπάρχει και το ακαδημαϊκό κομμάτι, πρέπει να πιάσεις συγκεκριμένα σκορ σε δύο τεστ για να είσαι επιλέξιμη και στο σχολείο».

Σπουδές στην Αμερική: γιατί Ψυχολογία;

«Ξεκίνησα την Ψυχολογία σχεδόν κατά τύχη. Εγώ αρχικά ήθελα να σπουδάσω κάτι άλλο, σκεφτόμουν ακόμα και ΤΕΦΑΑ στην Ελλάδα. Στην Αμερική όμως έχεις την επιλογή τα δύο πρώτα χρόνια να παίρνεις διάφορα γενικά μαθήματα για να δεις τι σου αρέσει αν δονείσαι σίγουρος για το τι θέλεις να σπουδάσεις. Πήρα ένα μάθημα ψυχολογίας χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα και δεύτερο, και τρίτο. Και κάπως έτσι είπα “εντάξει, αυτό είναι”. Από τον τρίτο και τέταρτο χρόνο πρέπει να επιλέξεις συγκεκριμένα το πτυχίο σου, οπότε ακολούθησα την ψυχολογία».

Πώς συνδυάζονται οι σπουδές εκεί με τον πρωταθλητισμό;

«Είναι δύσκολο, αλλά στην Αμερική υπάρχει τρομερή οργάνωση. Υπάρχουν tutors, καθηγητές δηλαδή, σαν ιδιαίτερα, που στα προσφέρει το ίδιο το κολέγιο δωρεάν. Στην αρχή με βοηθούσαν ακόμα και στο πώς να γράφω εργασίες, γιατί εμείς στο ελληνικό σχολείο δεν είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε με υπολογιστές.

Σε βοηθάνε μέχρι και στο πώς να μπεις στην πλατφόρμα του πανεπιστημίου. Υπάρχει δομή, υπάρχει υποστήριξη, ώστε ένας αθλητής να μπορεί μέσα σε τέσσερα χρόνια να πάρει πτυχίο και να αγωνίζεται στο top επίπεδο της πρώτης κατηγορίας. Φυσικά χρειάζεται και πολύ καλό time management. Πρωί σχολή, μετά tutoring, προπόνηση ομαδική, ατομική, διάβασμα, ξεκούραση. Αν το οργανώσεις σωστά, είναι εφικτό».

Και μπασκετικά; Πώς πήγε η Αμερική;

«Μπασκετικά πήγε πάρα πολύ καλά, ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια. Ήρθαν και διακρίσεις. Είχα βγει στην καλύτερη πρωτοετή ομάδα της περιφέρειας, είχα πάρει δύο φορές Rookie of the Week και ήμουν στο All Big 12 Freshman Team, δηλαδή στην καλύτερη πεντάδα πρωτοετών. Στο NCAA υπάρχουν εβδομαδιαίες διακρίσεις, καλύτερες πεντάδες, παίκτρια της εβδομάδας, και στο τέλος της χρονιάς βγαίνουν οι συνολικές καλύτερες πεντάδες ανά όμιλο. Τη δεύτερη χρονιά πήγαμε και στο March Madness. Φτάσαμε μέχρι τους 32, χάσαμε πριν τους 16. Παίξαμε στην Καλιφόρνια και ήταν απίστευτη εμπειρία. Ξυπνάς, φεύγεις από το ξενοδοχείο, είναι απ’ έξω η μπάντα του σχολείου και σε περιμένει. Πας στο γήπεδο και είναι γεμάτο. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Ακόμα και τα ρούχα που σου δίνουν, εμφανίσεις, φόρμες, είναι σαν Χριστούγεννα κάθε φορά».