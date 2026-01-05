Η Ίγκα Σβιόντεκ τοποθετήθηκε με τη σειρά της σχετικά με τη viral «Μάχη των Φύλων» ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Νικ Κύργιο, δίνοντας έμφαση κυρίως στο κοινωνικό αφήγημα που επιχειρήθηκε να δοθεί με αφορμή το συγκεκριμένο ματς. Η Πολωνή τενίστρια παραδέχθηκε ανοιχτά πως δεν παρακολούθησε καν την αναμέτρηση, εξηγώντας ότι είχε τους λόγους της.

Σε σχετική ερώτηση απάντησε χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν το είδα, γιατί δεν παρακολουθώ τέτοια πράγματα. Σίγουρα τράβηξε την προσοχή του κόσμου, αλλά ήταν καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με κάποια ουσιαστική κοινωνική αλλαγή ή με κάποιο σημαντικό θέμα».

Η Σβιόντεκ στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στη σύγκριση με τον ιστορικό αγώνα της Μπίλι Τζιν Κινγκ το 1973. Να θυμίσουμε ότι η θρυλική τενίστρια είχε αγωνιστεί απέναντι στον Μπόμπι Ριγκς, πρώην πρωταθλητή και αυτοαποκαλούμενο ως «φανατικό σωβινιστή». Ο Ριγκς υποστήριζε δημόσια ότι ακόμη και σε μεγάλη ηλικία μπορούσε να νικήσει τις κορυφαίες γυναίκες τενίστριες.

Η Κινγκ τότε αποδέχθηκε την πρόκληση και νίκησε τον Ριγκς με 3-0 σετ (6-4, 6-3, 6-3) μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν αυτον τον αγώνα-σύμβολο για την ισότητα των φύλων.

Για τη σύγκριση του συγκεκριμένου παιχνιδιού με αυτό ανάμεσα σε Σαμπαλένκα και Κύριο, η Σβιόντεκ απάντησε ότι: «Το όνομα ήταν απλώς το ίδιο με εκείνο του αγώνα της Μπίλι Τζιν Κινγκ. Μέχρι εκεί. Δεν υπήρχαν άλλες ομοιότητες, γιατί το γυναικείο τένις σήμερα έχει τη δική του υπόσταση. Έχουμε τόσες σπουδαίες αθλήτριες και τόσες όμορφες ιστορίες να προβάλουμε. Δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε με το ανδρικό τένις. Είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία και δεν χρειάζεται να υπάρχει ανταγωνισμός».

Η Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης εξήγησε επίσης τι θεωρεί πραγματικά ωφέλιμο, λέγοντας ότι διοργανώσεις όπως το United Cup μπορούν να ενώσουν τις φωνές των ανδρών και των γυναικών που παίζουν τένις σε κορυφαίο επίπεδο.