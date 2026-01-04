Το μουσείο της Ρεάλ Μαδρίτης που βρίσκεται μέσα στο «Μπερναμπέου» λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια ως μέρος του διάσημου «Bernabeu Tour», της περιήγησης στο εσωτερικό του ιστορικού αυτού γηπέδου με εκθέματα, τρόπαια και αντικείμενα που ανήκουν σε θρύλους της Βασίλισσας. Ανάμεσα στα τόσα πρόσωπα που έχουν αφήσει το στίγμα τους στον σύλλογο, υπάρχει μόλις μία γυναίκα.

Κάτω από την υπογεγραμμένη φανέλα του Ζινεντίν Ζιντάν από το 2006, βρίσκεται ένα ζευγάρι παπούτσια, το οποίο ανήκει στην Κοσοβάρε Ασλάνι, η οποία έχει καταφέρει να γράψει το όνομά της στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό γιατι είναι η πρώτη ποδοσφαιρίστρια που σκόραρε για την ομάδα γυναικών των Μερένγκες, όταν ιδρύθηκε το 2020.

Γεννημένη στις 29 Ιουλίου 1989 στο Κρίστιανσταντ της Σουηδίας, με γονείς Κοσοβάρους στην καταγωγή, σε ηλικία μόλις 15 ετών ξεκίνησε την καριέρα της στη Βίμερμπι, όπου σημείωσε 49 γκολ σε 48 παιχνίδια. Συνέχισε στη Λίνσεπινγκ, όπου πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο Σουηδίας, ενώ το πέρασμά της από τις ΗΠΑ με τους Σικάγο Ρεντ Σταρς την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή και στο κοινό της NWSL. Εκτός αυτών, το βιογραφικό της περιλαμβάνει μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες γυναικών όπως η Κρίστιανσταντ, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Σίτι.

Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στην Ταθόν, την ομάδα που λίγο αργότερα μετατράπηκε επίσημα σε Ρεάλ Μαδρίτης κι άρχισε να αγωνίζεται με τα χρώματα και το έμβλημα των Μαδριλένων. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στις London City Lionesses και στο πρώτο μάλιστα παιχνίδι στη WSL τη σεζόν 2025–26, εναντίον της Άρσεναλ, σκόραρε το πρώτο γκολ της ομάδας στο κορυφαίο επίπεδο.

Παράλληλα, αποτελεί σταθερό στέλεχος της εθνικής Σουηδίας από το 2008, έχοντας εκπροσωπήσει την χώρα στην οποία μεγάλωσε σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα και σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες, κατακτώντας δύο ασημένια κι ένα χάλκινο μετάλλιο.



