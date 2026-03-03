Η στολή που φόρεσε η Γιούτα Λίρνταμ κατά την εντυπωσιακή της παρουσία στους πρόσφατους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που κατέκτησε ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στο speed skating, δημοπρατήθηκε για 195.000 ευρώ.

Από αυτό το -ομολογουμένως συγκλονιστικό ποσό- το μεγαλύτερο μέρος του θα δοθεί στον σύλλογο όπου η αθλήτρια έκανε τα πρώτα της βήματα. Συγκεκριμένα, το 75% του ποσού (περίπου 145.000 ευρώ) θα δοθεί στον σύλλογο Pijnacker, όπου η Ολλανδή πρωταθλήτρια έκανε ξεκίνησε την πορεία της στην παγοδρομία ταχύτητας πριν από 16 χρόνια. Στον σύλλογο Pijnacker η είδηση προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, καθώς οι υπεύθυνοι περίμεναν μια προσφορά γύρω στις 15.000 ευρώ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η στολή με την οποία κατέκτησε το χρυσό στα 1.000μ και το ασημένιο στα 500μ στο speed skating ήταν το πιο περιζήτητο αντικείμενο της δημοπρασίας, συγκεντρώνοντας προσφορές από την Ευρώπη και την Αμερική.

Πλέον, η Λίρνταμ στα 27 της αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες των χειμερινών αθλημάτων και των Ολυμπιακών Αγώνων. Με περισσότερους από 6.5 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και 3.2 εκατομμύρια στο TikTok, η Ολλανδή αθλήτρια έχει δημιουργήσει τη δική της κοινότητα και απολαμβάνει τη δημοφιλία.

Ωστόσο, δεν λείπει η αρνητική κριτική αφού η αθλήτρια δέχτηκε επικρίσεις στην πατρίδα της επειδή ταξίδεψε στο Μιλάνο με ιδιωτικό τζετ, ενώ επικρίθηκε και η κίνησή της να ανοίξει το φερμουάρ της στολής της μετά τον τερματισμό ώστε να φανεί ένας από τους χορηγούς της. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πάντως, τόνισε ότι δεν υπήρξε κάποια παράβαση κανονισμών, καθώς πρόκειται για μια συνηθισμένη κίνηση των αθλητών και των αθλητριών.