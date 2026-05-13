Η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ συνεχίζει να γράφει ιστορία. Οι «ασπρόμαυρες» κατέκτησαν πανάξια το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας τους και, μάλιστα, το πέτυχαν αήττητες μέχρι στιγμής. Σε 25 αγώνες μετρούν 22 νίκες, ενώ άφησαν βαθμούς μόνο σε τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις, με «λευκές» ισοπαλίες απέναντι σε ΡΕΑ, ΑΕΚ και Αγία Παρασκευή.

Όπως ενημέρωσε ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν για το πρωτάθλημα καθώς μένει και ο τελικός Κυπέλλου με τον Αστέρας Τρίπολης στις 24/5 θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 19:30, το γήπεδο της Γήπεδο Τούμπας θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ΠΑΟΚ ενημερώνει πως ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ Morris-ΝΠΣ Βόλος, το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 19:30, στο Γήπεδο Τούμπας, όπου θα αποτελέσει και την φιέστα του 20ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου γυναικών.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη (13/05) από τα Γραφεία του Α.Σ. ΠΑΟΚ (Θύρα 7, Γήπεδο Τούμπας) έως τις 17:00, την Πέμπτη (14/05) από τις 10:00 έως τις 20:00 και την Παρασκευή (15/05) από τις 10:00 έως τις 16:00.

Τα εκδοτήρια μπροστά από τις κεντρικές θύρες (1-2-3) του Γηπέδου Τούμπας, θα ανοίξουν την ημέρα του αγώνα (16/05) στις 16:00.

Η είσοδος στον αγώνα θα πραγματοποιηθεί από τις κεντρικές θύρες του Γηπέδου Τούμπας (Θύρα 1-2-3).

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

Γενική είσοδος: 10€».