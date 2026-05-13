Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει να «χτίζει» την ομάδα γυναικών του, με τα δοκιμαστικά στις προπονητικές του εγκαταστάσεις να ξεκινούν άμεσα, από τις 22-23 Μαΐου.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά για τη στελέχωση του γυναικείου τμήματος.

Τα δοκιμαστικά θα λάβουν χώρα στο Αθλητικό Κέντρο της ΠΑΕ Λεβαδειακός, στις εγκαταστάσεις του Αγίου Σπυρίδωνα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθείσες έως το έτος 2012.

Τα δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο 22-23 Μαΐου. Ώρα προσέλευσης στις 17:00.

Υπεύθυνος εγγραφών και πληροφοριών είναι ο επικεφαλής των τμημάτων υποδομών της ΠΑΕ Λεβαδειακός, κ.Αθανάσιος Σωτηρόπουλος (τηλ. 6976401160).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα δοκιμαστικά είναι να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ.Σωτηρόπουλο έως την Πέμπτη 22/5/2026»