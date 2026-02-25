Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 επιβεβαίωσαν την κυριαρχία των Αμερικανίδων αθλητριών, οι οποίες για άλλη μια φορά έφεραν περισσότερα μετάλλια από τους άνδρες της αποστολής, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ της χώρας στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Οι αθλήτριες της αμερικανικής αποστολής κατέκτησαν 6 χρυσά μετάλλια και 17 συνολικά στα αγωνίσματα γυναικών αμιγώς, νούμερα που αποτελούν ιστορικό υψηλό. Αν συνυπολογιστούν και τα μεικτά αγωνίσματα, ο απολογισμός ανεβαίνει στα 21 μετάλλια, με περισσότερες από 40 Αμερικανίδες αθλήτριες να επιστρέφουν στη χώρα τους έχοντας κατακτήσει τουλάχιστον ένα μετάλλιο. Στο σύνολο η ομάδα κατέκτησε 33 μετάλλια και πήρε τη δεύτερη θέση στον πίνακα των μεταλλίων, πίσω απότ η Νορβηγία.

Η Μικαέλα Σίφριν και η Μπρίζι Τζόνσον πήραν χρυσά στο αλπικό σκι, ενώ η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ κυριάρχησε στο monobob. Στο καλλιτεχνικό πατινάζ η Αλίσα Λίου αναδείχθηκε χρυσή Ολυμπιονίκης, όπως και η Ελίζαμπεθ Λέμλι στο ελεύθερο σκι. Τον θρίαμβο ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα χόκεϊ επί πάγου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2026 οι γυναίκες μόνο συγκέντρωσαν περισσότερα μετάλλια από όσα κατέκτησε ολόκληρη η αμερικανική αποστολή σε οποιουσδήποτε Χειμερινούς Ολυμπιακούς από το 1924 μέχρι το 1998.

Αυτή η υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών αθλητών αποτελεί πλέον σταθερά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, οι αθλήτριες τώρα επανέλαβαν τον θρίαμβο που καταγράφηκε στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024 όπου οι Αμερικανίδες κατέκτησαν το 58% των συνολικών μεταλλίων της χώρας του. Μάλιστα, αν αγωνίζονταν ως ξεχωριστό έθνος, θα βρίσκονταν στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, πάνω από ομάδες παραδοσιακών δυνάμεων όπως η Γαλλία (οικοδέσποινα), η Βρετανία και η Αυστραλία.