Τρομακτικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολ. Αγώνες: Πατινέρ κόπηκε στο μάτι από την λεπίδα αντιπάλου (vid)

Ένα από τα πιο τρομακτικά ατυχήματ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε χθες στην arena ice skating του Μιλάνου κατά την διάρκεια των 1.500 μέτρων ταχύτητας σε μικρή πίστα, όταν η Καμίλα Σελιέρ κόντεψε να χάσει το μάτι της από την λεπίδα που έχει το πέδιλο της Κρίστεν Σάντος-Γκρίσγουολντ.

Σε μία στροφή λοιπόν η Πολωνή πατινέρ έπεσε στον πάγο έπειτα από σύγκρουση μέσα στο γκρουπ και το πόδι της Αμερικανίδας την πέτυχε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της πετάξει τα προστατευτικά γυαλιά και να την σκίσει κάτω ακριβώς από το μάτι.

Kamila Sellier podczas rywalizacji w short tracku na igrzyskach olimpijskich została trafiona w oko 👁️🙆‍♀️ pic.twitter.com/yxvbMpiinA — Belarus ⬜️🟥⬜️🤝Ukraine 🇺🇦 (@Propeertys) February 20, 2026

Η κούρσα διακόπηκε άμεσα και οι διασώστες έσπευσαν στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένα μεγάλο λευκό πανί σηκώθηκε για να απομονώσει τη σκηνή από τα βλέμματα του κοινού.

Η Καμίλα Σελιέρ αποχώρησε με φορείο, όμως πριν βγει από την αρένα έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση προς την εξέδρα, σηκώνοντας τον αντίχειρα για να καθησυχάσει τους φιλάθλους, την ώρα που τα αίματα υπήρχαν ακόμα στην πίστα.

Another look at the horrible Kamila Sellier speed skating accident. When it is slowed down like this you can see how close it was to leaving her partially blinded. pic.twitter.com/cefobBcW7V — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 20, 2026

Λίγο αργότερα, Πολωνοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το μάτι της είναι καλά, κάτι που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στα προστατευτικά γυαλιά που φορούν υποχρεωτικά οι αθλητές του short track για να αποφεύγονται σοβαροί τραυματισμοί.