GWomen
Το ατύχημα της Σελιέρ

Τρομακτικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολ. Αγώνες: Πατινέρ κόπηκε στο μάτι από την λεπίδα αντιπάλου (vid)

Νίκος Ρόλλας

Η Καμίλα Σελιέρ κόντεψε να χάσει το μάτι της από την λεπίδα της Αμερικανίδα Κρίστεν Σάντος-Γκρίσγουολντ.

Ένα από τα πιο τρομακτικά ατυχήματ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε χθες στην arena ice skating του Μιλάνου κατά την διάρκεια των 1.500 μέτρων ταχύτητας σε μικρή πίστα, όταν η Καμίλα Σελιέρ κόντεψε να χάσει το μάτι της από την λεπίδα που έχει το πέδιλο της Κρίστεν Σάντος-Γκρίσγουολντ.

Σε μία στροφή λοιπόν η Πολωνή πατινέρ έπεσε στον πάγο έπειτα από σύγκρουση μέσα στο γκρουπ και το πόδι της Αμερικανίδας την πέτυχε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της πετάξει τα προστατευτικά γυαλιά και να την σκίσει κάτω ακριβώς από το μάτι.

Η κούρσα διακόπηκε άμεσα και οι διασώστες έσπευσαν στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένα μεγάλο λευκό πανί σηκώθηκε για να απομονώσει τη σκηνή από τα βλέμματα του κοινού.

Η Καμίλα Σελιέρ αποχώρησε με φορείο, όμως πριν βγει από την αρένα έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση προς την εξέδρα, σηκώνοντας τον αντίχειρα για να καθησυχάσει τους φιλάθλους, την ώρα που τα αίματα υπήρχαν ακόμα στην πίστα.

Λίγο αργότερα, Πολωνοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το μάτι της είναι καλά, κάτι που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στα προστατευτικά γυαλιά που φορούν υποχρεωτικά οι αθλητές του short track για να αποφεύγονται σοβαροί τραυματισμοί.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]