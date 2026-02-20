Η Γιούτα Λίρνταμ έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες μορφές των φετινών Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 1.000 μέτρα και το ασημένιο στα 500 μέτρα του πατινάζ ταχύτητας. Εκμεταλλευόμενη την τεράστια απήχηση που έχει, η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ολλανδίας προχώρησε σε μια πρωτοβουλία φιλαθρωπικού χαρακτήρα με έντονο συμβολισμό.

Συγκεκριμένα, η στολή με την οποία η Λίρνταμ σημείωσε τις ολυμπιακές της επιτυχίες φέτος τέθηκε σε δημοπρασία, φέροντας την υπογραφή της ίδιας αλλά και της συμπατριώτισσάς της, Φέμκε Κοκ, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στα 500 μέτρα. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, η προσφορά για το ένδυμα της Λίρνταμ εκτοξεύθηκε στα 2.802 ευρώ, ενώ η στολή της Κοκ έφτασε τα 1.801 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών θα λήξει στις 28 Φεβρουαρίου.

Η δράση αυτή έχει ως στόχο την οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών συλλόγων από όπου ξεκίνησαν οι Ολλανδοί αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών. Ήδη, το τζάκετ που φόρεσε ο Γενς βαν Βουτ στην τελετή έναρξης απέφερε 3.000 ευρώ για τον σύλλογο «Γιαπ Ίντεν» στο Άμστερνταμ.

Στη λίστα των προς δημοπράτηση αντικειμένων, που εκτίθενται στο «TeamNL House» στο Μιλάνο, περιλαμβάνονται επίσης συλλεκτικά κομμάτια της Τζόι Μπόινε, τα γυαλιά της σνόουμπορντερ Μελίσα Πέπερκαμπ και ο εξοπλισμός της Κίμπερλι Μπος. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν ώστε να αγοραστεί εξοπλισμός για τη νέα γενιά αθλητών της χώρας στα χειμερινά αθλήματα.