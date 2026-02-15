Η Μάντισον Τσοκ ήταν το απόλυτο fashion icon των Ολυμπιακών Αγώνων: Αγωνίστηκε φορώντας μόνο δικές της δημιουργίες

Το καλλιτεχνικό πατινάζ ανέκαθεν συνδύαζε την τεχνική αρτιότητα με την αισθητική, η Μάντισον Τσοκ όμως το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Η πρόσφατη κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα, μαζί με τον σύζυγο και παρτενέρ της Έβαν Μπέιτς, ήταν μεν μια ανταμοιβή για τους κόπους της, αλλά και η καλύτερη δυνατή διαφήμιση ενός οράματος που η 33χρονη πρωταθλήτρια είχε πριν πολλά χρόνια.

Η Τσοκ σχεδιάζει μόνη της τα κοστούμια που φοράει το ζευγάρι γιατί, όπως είπε και στο whowhatwear.com, το κοστούμι είναι η πρώτη επαφή του θεατή με την ιστορία που πρόκειται να ακολουθήσει από τους διαγωνιζόμενους. Πριν καν ακουστεί η πρώτη νότα από τη μουσική, το ύφασμα, το χρώμα και το σχέδιο της στολής προετοιμάζουν το κοινό για το συναίσθημα που θα βιώσει και το ύφος του προγράμματος που θα ακολουθήσει.

Η ενασχόλησή της με το σχέδιο καλλιεργήθηκε από την παιδική της ηλικία στην Καλιφόρνια. Έχοντας ως πρότυπα την κλασική κομψότητα της Όντρεϊ Χέπμπορν και της Γκρέις Κέλι, η Αμερικάνα πρωταθλήτρια εξιστορεί το πώς έμαθε να εκτιμά τη διαχρονικότητα και την ποιότητα των ρούχων. Αυτή η παιδεία που έλαβε μεταφράζεται σήμερα στα κοστούμια που φτιάχνει, τα οποία χαρακτηρίζονται από σπάνια λεπτομέρεια και είναι πραγματικά μοναδικά ως κομμάτια.

Στους φετινούς Αγώνες, επέλεξε να φτιάξει ένα «snake print» κι ένα ακόμα ρούχο σε κόκκινες αποχρώσεις βασισμένα στους χαρακτήρες του «θηρίου» και του «ταυρομάχου», που υποδύθηκαν με τον παρτενέρ της μέσα στο παγοδρόμιο.

Με το λανσάρισμα του δικού της label το 2023, η Τσοκ έχει εξελιχθεί σε μια περιζήτητη δημιουργό στον χώρο του παγκόσμιου πατινάζ, σχεδιάζοντας για τρεις ακόμη ολυμπιακές ομάδες στο Μιλάνο. Ούσα και η ίδια αθλήτρια, η ικανότητά της να κατανοεί τις ανάγκες ενός αθλητή για ελευθερία κινήσεων της δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που ελάχιστοι σχεδιαστές μόδας διαθέτουν σε αυτόν τον τομέα.

Η συνεργασία της με εμβληματικούς οίκους μόδας, όπως ο Ralph Lauren αποτελεί ένα από τα highlights της πορείας της ως σχεδιάστρια, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει και σε projects της Dior Beauty και των Skims.