Η Λίντσεϊ Βον συγκλόνισε για άλλη μια φορά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το «νέο» της πόδι μετά από μια εξαντλητική χειρουργική επέμβαση ανακατασκευής του στην οποία υποβλήθηκε.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια, η οποία βίωσε έναν πραγματικό εφιάλτη μετά τον τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς του Μιλάνο-Κορτίνα, μοιράστηκε το σοκαριστικό αποτέλεσμα πέντε συνολικά επεμβάσεων που άφησαν το πόδι της γεμάτο με μέταλλα και ουλές.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Βον ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι το τελευταίο χειρουργείο της διήρκεσε πάνω από έξι ώρες! Παραδέχθηκε ότι, αν και η επέμβαση πήγε καλά, ο πόνος παραμένει οξύς και θα κάνει καιρό για να αναρρώσει πλήρως.

«Προοδεύω αργά, αλλά ελπίζω να μπορέσω να βγω σύντομα από το νοσοκομείο», έγραψε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη συμπαράστασή του σε αυτή την περιπέτεια.

Η ίδια σχολίασε πως πλέον είναι «βιονική» με μία δόση σαρκασμού, παρά το ότι αυτή τη στιγμή δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της για σώσει το πόδι της.

Η ανάρτηση της Λίντσεϊ Βον