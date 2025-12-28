1o All Star Game Handball Γυναικών: Με μεγάλη επιτυχία η γιορτή του αθλητισμού

Το χάντμπολ, η γυναίκα και ο αθλητισμός φόρεσαν τα γιορτινά τους για το 1o All Star Game Handball Γυναικών, που διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία το απόγευμα της Κυριακής (28/12) στο κλειστό γυμναστήριο Μελισσίων «Παναγιώτης Τριανταφύλλου».

Η πρωτοποριακή κίνηση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητών Χειροσφαίρισης έστειλε πολλαπλά μηνύματα, της αλληλεγγύης, της αξίας της συμπερίληψης, της κοινωνικής προσφοράς, έδειξε τη δύναμη που εκπέμπει που έχει ο αθλητισμός και δη ο γυναικείος.

Τριάντα μία παίκτριες ένωσαν τις δυνάμεις τους στο εγχείρημα και το χάρηκαν με την ψυχή τους. Ανάμεσά τους οι παίκτριες της ΑΕΚ και της Νέας Ιωνίας, 24 ώρες πριν έδιναν τη μάχη τους στο ντέρμπι της πρώτης φάσης του Κυπέλλου, μια ημέρα μετά η μία πείραζε την άλλη.

Το 1o All Star Game Handball Γυναικών μέσα σε όλες τις δράσεις, είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, κεντρικό πρόσωπο ήταν ο μικρός Κωνσταντίνος, που έλαβε τόση πολλή αγάπη.

Ο Κωνσταντίνος είναι ένθερμος υποστηρικτής των εθνικών ομάδων, που δίνει τον δικό του αγώνα απέναντι σε μια κακοήθη νεοπλασία και με τη δύναμη της ψυχής του, μας υπενθυμίζει τι σημαίνει πίστη, αγώνας και ελπίδα.

Το αγωνιστικό μέρος περνά σε δεύτερο πλάνο ανάμεσα στην την Team Hellas και την Team World. Ήταν η ευκαιρία για 40 αγωνιστικά λεπτά τα αστέρια του αθλήματος να παίξουν δίχως άγχος σε έναν πρωτόγνωρο και για τις ίδιες αγώνα. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι η Team World πήρε τη νίκη με 37-35.

Όμως στη διάρκεια του παιχνιδιού είδαμε την τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας Μάγδα Κεπεσίδου να αφήνει τη θέση της και να αγωνίζεται ως ίντερ και να σκοράρει και την Έρικα Ζενέλι να φορά τη φανέλα της συμπαίκτριά της στην ΑΕΚ, Εντουάρντα Μπαβαρέσκο και να υπερασπίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία την εστία της Team World.

Ανάμεσα στις παίκτριες και οι μητέρες-αθλήτριες η Μαρία Χατζηπαρασίδου, με τον σύζυγό της Βασίλη Τολιόπουλο να προσέχει στην κερκίδα το εξάμηνο αγοράκι τους, αλλά και η Άντζελα Καρέλα.

Νωρίτερα αγόρια και κορίτσια ακαδημιών από συλλόγους της Αττικής, πήραν μέρος στη διοργάνωση κι έδωσαν το δικό τους χρώμα.

«Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο επιδόσεις, είναι αλληλεγγύη, συνεργασία. Είναι σημαντικό εμείς οι Έλληνες να σηκώσουμε ψηλά τον πήχη στον αθλητισμό, φέρτε τα παιδιά σας στον αθλητισμό» τόνισε στον χαιρετισμό του, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

«Αυτό που έχω να πω είναι ότι όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας περνά από τον κόσμο του αθλητισμού, τόσο περισσότερα είναι και τα οφέλη» πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

«Κάθε γήπεδο χωράει "Μία γυναίκα ακόμη"» ήταν ένα από τα βασικά συνθήματα της διοργάνωσης και η Βούλα Κοζομπόλη, ιδρύτρια του προγράμματος «Μake place for one more woman», τόνισε από την πλευρά της: «Βλέπoυμε μέρα με τη μέρα η γυναίκα να κερδίζει όλο και περισσότερο χώρο στον αθλητισμό, είτε ως αθλήτρια, είτε από άλλες θέσεις».

Yπό την αιγίδα

Δήμου Πεντέλης, Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε), Περιφέρειας Αττικής και Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του ΥΠΑΙΘΑ.

Χορηγοί

Sportad, Amistim, Skeyndor by DelRio, Ανώτατες Σχολές ΑΛΦΑ ΣΑΕΚ, Apollonion, ΒΙΚΟΣ, Pizza Fan, NANOU Donuts House, DOLE, ΒΙΟ STEEL, Poniros Masterpieces Of Greek Jewellery, BOSTON Dry Cleaners, Pro Sports Erima, Ταραντίλης, Γρ. Πετρίδης @ σία, Spoon.

Υποστηρικτές

Make Place For One More Woman, Hellenic Olympians Association ΕΣΟΑ, Άλμα Ζωής - Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνο Μαστού.

Η Έλενα Κερλίδη, παίκτρια της ομάδας χάντμπολ του ΠΑΟΚ, και άλλες 30 παίκτριες θα συνθέσουν την Team Hellas και την Team World στο 1ο Φιλανθρωπικό All Star Game Handball Γυναικών που διεξάγεται σήμερα στα Μελίσσια. pic.twitter.com/zqLHYkzoAq — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 28, 2025

Xορηγός Μετάδοσης

ΕΡΤ

Χορηγός Επικοινωνίας

Gazzetta, GWomen