H Εθνική Γυναικών έχει μπροστά της μια δύσκολη αποστολή, αλλά και μια ευκαιρία να δείξει ξανά πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια ακόμη και τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Την Τρίτη (13/10, 21:30), η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Αγγλία στο King Power Stadium του Λέστερ, στη ρεβάνς των play-off για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Το 3-1 του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο δεν αφήνει πολλά περιθώρια, όμως η εικόνα της ελληνικής ομάδας έδειξε πολλά. Παρά την πίεση και την κατοχή της Αγγλίας, η Εθνική έβγαλε ενέργεια, κράτησε τις γραμμές της και βρήκε τον τρόπο να απειλήσει, με αποκορύφωμα το δοκάρι της Παπαθεοδώρου και το γκολ της Καλλίστης Μπρουκσάιρ.

Τώρα, το ζητούμενο είναι η «Γαλανόλευκη» να παρουσιαστεί ακόμη πιο αποτελεσματική, να περιορίσει τα λάθη και να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που θα της δοθεί. Απέναντί της βρίσκεται μια ομάδα με τεράστια ποιότητα και εμπειρία. Για την ομάδα του Βασίλη Σπέρτου, το παιχνίδι στο Λέστερ είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 ώρα Ελλάδας, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.