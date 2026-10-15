ZAON: Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, γερά θεμέλια

Ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς πραγματοποίησε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κηφισιάς «Ι. Ζηρίνης», το Media Day και την επίσημη παρουσίαση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν όλες οι αθλήτριες της ομάδας και το σύνολο του προπονητικού επιτελείου.

Η παρουσίαση περιλάμβανε συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του ΖΑΟΝ, Νικόλα Κανελλόπουλο, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας, Γιάννη Καλμαζίδη, τον εκπρόσωπο των αναπτυξιακών τμημάτων, Νόντα Μπαίμπο, και την αρχηγό, Κατερίνα Γιώτα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η φιλοσοφία του Συλλόγου, η αγωνιστική πορεία της ομάδας και η επένδυση στις υποδομές και στους ανθρώπους του.

Ο Πρόεδρος, Νικόλας Κανελλόπουλος, αναφέρθηκε στην 64χρονη ιστορία του ΖΑΟΝ και στην προσπάθεια ανασυγκρότησης που ξεκίνησε το 2024: «Έχουμε ένα μεράκι να αφήσουμε ένα φίλαθλο αποτύπωμα. Όχι μόνο αποτύπωμα πρωταθλητισμού. Ο πρωταθλητισμός είναι η κορύφωση, αλλά για να υπάρξουν αυτά είναι βέβαιο ότι χρειάζεται να υπάρχουν βάσεις και διάρκεια».

Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική στήριξη χάρη στην οποία ο Σύλλογος επενδύει φέτος στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στον ρόλο του Γιάννη Καλμαζίδη στη δημιουργία ενιαίας φιλοσοφίας για όλα τα τμήματα. Υπογράμμισε παράλληλα: «Θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά να το κάνουμε σωστά και όχι με κάθε μέσο».

Ειδική αναφορά έκανε στην αθλητική παιδεία: «Η στιγμή που ένα παιδί φορά για πρώτη φορά τη φανέλα του ΖΑΟΝ, εκεί κρίνεται η επιτυχία μας. Εκεί όπου θα μάθει να χάνει με αξιοπρέπεια και να κερδίζει με σεβασμό». Και ολοκλήρωσε: «Είχαμε δόξες, δημιουργούμε ξανά τη δυνατότητα να έρθουν αυτές οι μέρες».

Ο προπονητής, Γιάννης Καλμαζίδης, στάθηκε στο όραμα του Συλλόγου: «Αυτό που με έκανε να επιλέξω να έρθω εδώ ήταν ένα: Η φιλοδοξία, το όραμα και η δημιουργία». Τόνισε τη σημασία της σύνδεσης των μικρών ηλικιών με την πρώτη ομάδα, όχι μόνο για τη δημιουργία αθλητών αλλά και ανθρώπων με σεβασμό και ταπεινότητα.

Για την αγωνιστική φιλοσοφία πρόσθεσε: «Φυσικά είμαστε στον πρωταθλητισμό και όλοι πασχίζουμε να νικήσουμε, αλλά πάντα με σεβασμό, με σωστή δουλειά. Αν η διαδικασία είναι σωστή θα έρθει κάποια στιγμή και το αποτέλεσμα».

Ο Νόντας Μπαίμπος, εκπρόσωπος των αναπτυξιακών τμημάτων, παρουσίασε την εξέλιξη των ακαδημιών: «από περίπου 100 παιδιά πέρυσι, ο αριθμός τους έχει φέτος διπλασιαστεί». «Λειτουργούν δέκα τμήματα με τέσσερις προπονητές, ενώ πραγματοποιούνται εξειδικευμένες προπονήσεις πασαδόρων με την Μπίλιανα Γκλιγκόροβιτς». Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα παραμένει η ποιότητα της προπόνησης και η συμμετοχή όλων των παιδιών.

Η αρχηγός, Κατερίνα Γιώτα, δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για δεύτερη χρονιά και είμαι αρχηγός εκπροσωπώντας όλα τα κορίτσια. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά». Για το κλίμα στον Σύλλογο σημείωσε: «Χαίρεσαι να έρχεσαι στο γήπεδο και οι άνθρωποι είναι κοντά σου τόσο στις νίκες όσο και στις ήττες».

Μετά τη συνέντευξη Τύπου ακολούθησε η επίσημη ομαδική φωτογράφιση με τις αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο.

Ο ΖΑΟΝ ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη Volley League Γυναικών το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στο Ζηρίνειο, με αντίπαλο τον Απολλώνιο. Τη φετινή σεζόν θα συμμετάσχει επίσης στο CEV Challenge Cup.

Ο Σύλλογος προσκαλεί τους φίλους του ΖΑΟΝ και τον φίλαθλο κόσμο της Κηφισιάς να στηρίξουν την ομάδα από τον πρώτο αγώνα.

Με σεβασμό στην ιστορία του και επενδύοντας στους ανθρώπους, στις υποδομές και στις νέες γενιές αθλητριών, ο ΖΑΟΝ συνεχίζει να χτίζει το μέλλον του με γερά θεμέλια και υψηλούς στόχους».