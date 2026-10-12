Παπαθεοδώρου στο Gazzetta: «Αν είχαμε προηγηθεί με την Αγγλία θα ήταν άλλος αγώνας»

Η Ελλάδα πάλεψε στο Παγκρήτιο, αλλά στο τέλος γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Αγγλία στο πρώτο ματς των play-off για το Παγκόσμιο Κύπελλο και πλέον καλείται να ανατρέψει τα δεδομένα σε μια δύσκολη αποστολή για τη ρεβάνς απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η Ιωάννα Παπαθεοδώρου μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta για την ανταγωνιστική εικόνα της εθνικής ομάδας απέναντι στις Λέαινες, ενώ στάθηκε και στην ατυχία του δοκαριού που δεν επέτρεψε στην ομάδα να προηγηθεί στον αγώνα και να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

Θεωρείς αν είχε μπει το δοκάρι θα βλέπαμε άλλον αγώνα;

«Σίγουρα, αν ήμασταν 0-1 στο ημίχρονο εναντίον της Αγγλίας θα ήταν ένας διαφορετικός αγώνας. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας, αλλά προσπαθήσαμε, πήραμε ένα γκολ και θα χτίσουμε πάνω σε αυτό για την Αγγλία».

Πώς είδες συνολικά όλη αυτή την εικόνα;

«Θεωρώ πώς κάνουμε βήματα μπροστά και είμαστε ανταγωνιστικές. Παίζαμε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και καταφέρνουμε να σκοράρουμε και να δεχτούμε κάποια γκολ που ήταν θέμα ατομικής ποιότητας, οπότε θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς».

Ποιες παίκτρια της Αγγλίας ξεχώρισες;

«Όλες έχουν πολύ καλή ποιότητα. Δεν μπορώ να διαλέξω μια συγκεκριμένη. Όλες ήταν πολύ καλές. Τι να πεις την Λόρεν Τζέιμς, τι Ρουσό, όλες ήταν πολύ καλές».

Τι σας είπε ο προπονητής στο ημίχρονο;

«Ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Έχουμε δείξει ποιες είμαστε και να συνεχίσουμε έτσι».

Για το μήνυμα ενόψει της ρεβάνς: «Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να χτίσουμε πάνω στο παιχνίδι που ήδη έγινε».