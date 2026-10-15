Μπετζέντι στο GWomen: «Μόνο ο ουρανός είναι το όριο για τον Παναθηναϊκό!»

Η Σάρα Μπετζέντι αποτέλεσε μία από τις πρωταγωνίστριες του Παναθηναϊκού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας της σε μια απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Η γκαρντ, με σημαντικές λύσεις στην επίθεση και καθοριστικά τρίποντα, μίλησε στο Gwοmen για τη νίκη, τις δυνατότητες του «τριφυλλιού» τη φετινή σεζόν, αλλά και την εντυπωσιακή στήριξη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

Η Μπετζέντι στάθηκε στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στις συμπαίκτριές της και υπογράμμισε πως η υποστήριξη του κόσμου κάνει την ομάδα να αισθάνεται σαν να αγωνίζεται στην έδρα της ακόμη και στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Οι δηλώσεις της Μπετζέντι στο GWomen:

«Δυστυχώς ήταν μια “άσχημη” νίκη, αλλά η νίκη είναι νίκη. Σίγουρα έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε και να βελτιώσουμε ως ομάδα, αλλά κρατάμε αυτό το αποτέλεσμα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να γινόμαστε καλύτερες».

Αναφορικά με τη νοοτροπία της και τον τρόπο με τον οποίο βοήθησε την ομάδα της, η Μπετζέντι εξήγησε πως προτεραιότητά της είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου, είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας για τις συμπαίκτριές της.

«Γνωρίζω τον ρόλο μου, οπότε απλώς βγαίνω μπροστά σε ό,τι χρειάζεται η ομάδα μου. Κάποιες φορές αυτό γίνεται μέσω του σκοραρίσματος, τις περισσότερες φορές πρέπει να είναι δημιουργώντας ευκαιρίες για τις συμπαίκτριές μου. Οπότε, είναι απλώς η επιθυμία μου να βοηθήσω την ομάδα μου στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου».

Όσον αφορά τις προοπτικές του Παναθηναϊκού στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία, η γκαρντ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη, τονίζοντας πως η ομάδα έχει ακόμη πολλά περιθώρια εξέλιξης.

«Σίγουρα, μόνο ο ουρανός είναι το όριο. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Όπως είπα, είμαστε ακόμα στην αρχή των δυνατοτήτων μας, οπότε αν συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα».

H Μπετζέντι αναφέρθηκε επίσης με ενθουσιασμό στη στήριξη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ακολουθούν την ομάδα ακόμη και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

«Είναι μια εμπειρία που ζεις μια φορά στη ζωή σου. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιου είδους φιλάθλους και οικογένεια, και ακόμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια νιώθεις σαν να παίζεις στο σπίτι σου, οπότε αυτό σίγουρα βοηθάει. Είναι απλά εκπληκτικό».

Τέλος αναφέρθηκε στη συμβολική κίνηση της ομάδας της για τον μήνα καρκίνου του μαστού, τόσο στις φανέλες τους όσο στο παρκέ.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχω μέλη στην οικογένειά μου που έχουν υποφέρει από τον καρκίνο του μαστού και τον νίκησαν, και ως γυναίκα η ίδια, ξέρετε, είναι κάτι που προσπαθούμε να διατηρούμε έναν υγιή τρόπο ζωής κάθε μέρα για να προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι πολύ χαρούμενη που παίζουμε για έναν τόσο μεγάλο σκοπό».