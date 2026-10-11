GWomen
Για την Εθνική Γυναικών και κάθε γυναίκα το GWomen δίνει το «παρών»

Για την Εθνική Γυναικών και κάθε γυναίκα το GWomen δίνει το «παρών»

Μάρθα Χωριανοπούλου

Το GWomen, όπως είθισται, αναδεικνύει πάντα τη φωνή των γυναικών στον αθλητισμό, και το μεγάλο ματς της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Αγγλία δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

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Το σύνολο του Βασίλη Σπέρτου πάλεψε με τις «Λέαινες», την καλύτερη ομάδα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, γνώρισε την ήττα στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το GWomen, όπως πάντα, ανέδειξε όλες τις ξεχωριστές ιστορίες των αθλητριών που έγραψαν τη δική τους ιστορία στον χώρο. Αφιερώματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις είναι μόνο μερικά από όσα ετοίμασε η ομάδα του Gazzetta.

Ο Γιάννης Μπαλαντίνακης, ο Νότης Χάλαρης και η Μάρθα Χωριανοπούλου άναψαν τις «μηχανές» για να καλύψουν αυτή τη σπουδαία ποδοσφαιρική προσπάθεια.

Ποιες θα πρέπει να προσέξει η «Γαλανόλευκη»; Πώς χτίστηκε η αυτοκρατορία των Lionesses; Ποια είναι τα συναισθήματα που σου προκαλεί η επικείμενη αναμέτρηση με ένα μεγαθήριο; Αυτά είναι μόνο μερικά από όσα διαβάσατε...

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η live κάλυψη, με συνεχή ροή ειδήσεων από το newsroom μας και ρεπορτάζ από το γήπεδο.

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