Για την Εθνική Γυναικών και κάθε γυναίκα το GWomen δίνει το «παρών»

Το σύνολο του Βασίλη Σπέρτου πάλεψε με τις «Λέαινες», την καλύτερη ομάδα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, γνώρισε την ήττα στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το GWomen, όπως πάντα, ανέδειξε όλες τις ξεχωριστές ιστορίες των αθλητριών που έγραψαν τη δική τους ιστορία στον χώρο. Αφιερώματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις είναι μόνο μερικά από όσα ετοίμασε η ομάδα του Gazzetta.

Ο Γιάννης Μπαλαντίνακης, ο Νότης Χάλαρης και η Μάρθα Χωριανοπούλου άναψαν τις «μηχανές» για να καλύψουν αυτή τη σπουδαία ποδοσφαιρική προσπάθεια.

Ποιες θα πρέπει να προσέξει η «Γαλανόλευκη»; Πώς χτίστηκε η αυτοκρατορία των Lionesses; Ποια είναι τα συναισθήματα που σου προκαλεί η επικείμενη αναμέτρηση με ένα μεγαθήριο; Αυτά είναι μόνο μερικά από όσα διαβάσατε...

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