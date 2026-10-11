Για την Εθνική Γυναικών και κάθε γυναίκα το GWomen δίνει το «παρών»

Το σύνολο του Βασίλη Σπέρτου πάλεψε με τις «Λέαινες», την καλύτερη ομάδα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, γνώρισε την ήττα στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Το GWomen, όπως πάντα, ανέδειξε όλες τις ξεχωριστές ιστορίες των αθλητριών που έγραψαν τη δική τους ιστορία στον χώρο. Αφιερώματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις είναι μόνο μερικά από όσα ετοίμασε η ομάδα του Gazzetta.
Ο Γιάννης Μπαλαντίνακης, ο Νότης Χάλαρης και η Μάρθα Χωριανοπούλου άναψαν τις «μηχανές» για να καλύψουν αυτή τη σπουδαία ποδοσφαιρική προσπάθεια.
Ποιες θα πρέπει να προσέξει η «Γαλανόλευκη»; Πώς χτίστηκε η αυτοκρατορία των Lionesses; Ποια είναι τα συναισθήματα που σου προκαλεί η επικείμενη αναμέτρηση με ένα μεγαθήριο; Αυτά είναι μόνο μερικά από όσα διαβάσατε...
- Ποια παίκτρια σου έρχεται στο μυαλό από τις Lionesses;
Η «αυτοκρατορία» που έχτισαν οι Lionesses δεν βρίσκεται στους τίτλους αλλά στα όνειρα κάθε κοριτσιού
Η Κατεργιαννάκη αντάλλαξε φανέλα με την καλύτερη τερματοφύλακα στον κόσμο!
Από το μηδέν στο γεμάτο Γουέμπλεϊ, πως έγινε brand
Χάνα Χάμπτον: Η τερματοφύλακας με στραβισμό που θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας
Εθνική Ελλάδας: Τα τρία αστέρια της Αγγλίας που πρέπει να προσέξει
Σπέρτος στο Gwomen: «Η Αγγλία ίσως δεν είναι ένα πρότυπο, είναι το πρότυπο»
Αργυρίου στο GWomen: «Έκανα τα πάντα για να είμαι στις κλήσεις με την Αγγλία, θέλω να γίνω πρότυπο»
Γεωργία, πώς είναι να παίζεις απέναντι στις back-to-back πρωταθλήτριες Ευρώπης;
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η live κάλυψη, με συνεχή ροή ειδήσεων από το newsroom μας και ρεπορτάζ από το γήπεδο.